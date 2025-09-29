Осенняя распродажа Steam 2025: как купить игры максимально выгодно

Осенняя распродажа Steam начнется 29 сентября 2025 года
Осенняя распродажа Steam начнется 29 сентября
Каждый год осенняя распродажа в Steam становится одним из самых ожидаемых событий в мире видеоигр. Это уникальная возможность пополнить игровую библиотеку, не потратив при этом лишнего. В 2025 году мероприятие обещает быть особенно масштабным. Когда начинается распродажа, какие игры будут в списке, а также как выгодно подготовиться к покупке — в материале URA.RU.

Когда стартует осенняя распродажа Steam 2025

У геймеров будет ровно неделя, чтобы воспользоваться предложениями и приобрести желаемые игры и дополнения по сниженной цене. По официальным данным компании Valve, осенняя распродажа начнется 29 сентября 2025 года в 20:00 по мск и продлится до 6 октября 2025 года, завершаясь в тот же час. 

Важно подготовиться: составить список игр, которые хочется приобрести, и пополнить баланс в Steam, чтобы в день старта не тратить время на оплату. Это особенно актуально, ведь некоторые скидки действуют всего несколько часов или дней.

Что ждет игроков на осенней распродаже Steam 2025

Осенняя распродажа — это не просто скидки, это целый фестиваль возможностей. В акции участвуют как крупные AAA-проекты, так и инди-игры с культовым статусом. Обычно список включает:

  • Новые релизы — Baldur’s Gate 3, Starfield, а также другие игры 2024–2025 годов, которые впервые получат крупные скидки.
  • Игры-триллеры и приключения — Assassin’s Creed, Far Cry, Resident Evil, Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и другие.
  • Многопользовательские хиты — PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Rust, ARK: Survival Evolved.
  • Игры-сервис и кооперативные проекты — Sea of Thieves, Monster Hunter: World, Destiny 2.
  • Культовые инди — Hollow Knight, Stardew Valley, Hades.

Valve традиционно не публикует полный список заранее. Однако уже сейчас можно добавить в свой wishlist интересующие проекты, чтобы не пропустить выгодное предложение. Не упустите шанс пополнить свою игровую библиотеку выгодно.

Как выгодно подготовиться к распродаже

Полезно составить список игр и определить бюджет. Это позволит контролировать расходы и избежать спонтанных покупок. Таким образом вы не купите игры, которые никогда не запустите.

Следует заранее проверить текущие цены и минимальные значения в истории продаж. Это поможет понять, насколько выгодна конкретная скидка.

Если игры будут добавлены в wishlist — Steam уведомит вас о начале акции и появлении скидок. В день старта стоит заходить в раздел wishlist сразу после открытия распродажи, чтобы успеть поймать самые крупные скидки и комбо.

Какие скидки будут на распродаже

Опыт прошлых лет показывает, что скидки могут быть очень существенными:

  • До  90% на старые проекты.
  • 40–60% на хиты последних лет.
  • 20–30% на новинки 2024–2025 годов.

Особенно выгодно следить за акциями на инди-игры и дополнения, ведь они часто получают максимальные скидки

Игры, которые стоит ожидать

Хотя список станет известен только на старте, уже сейчас можно прогнозировать ключевые хиты распродажи:

  • Assassin’s Creed: Shadows, Diablo IV, DOOM: The Dark Ages.
  • Final Fantasy VII Rebirth, Dying Light: The Beast, Fallout.
  • NieR: Automata, House Flipper 2, Killing Floor 3.
  • Rust, Sekiro, Subnautica, The Witcher 3: Wild Hunt.

Среди новинок можно ожидать Baldur»s Gate 3, Starfield и другие крупные релизы.

