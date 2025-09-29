29 сентября 2025

Глава Минобороны РФ подписал приказ о новом призыве

Призывников в возрасте до 30 лет призовут в армию с октября по декабрь
Призывников в возрасте до 30 лет призовут в армию с октября по декабрь Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве граждан на военную службу. Призывная кампания пройдет с октября по декабрь 2025 года и затронет граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом говорится в приказе Министерства обороны РФ.

«Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе», — следует из приказа, который опубликован в официальном telegram-канале ведомства. 

Приказ министра обороны издан во исполнение соответствующего указа президента России. Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву подошел к концу. Кроме того, приказ должен быть объявлен во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Осенний призыв 2025 года проходит в рамках мероприятий по увеличению численности российской армии до 1,5 миллиона военнослужащих, о чем ранее сообщал Генштаб РФ. В этом году призыв совпадает с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, объявленным Годом защитника Отечества. Ранее были введены новые правила, позволяющие призывать граждан в течение года после принятия решения, если они не были отправлены к месту службы в обычные сроки.

