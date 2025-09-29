В четырех регионах России перестанут рассылать бумажные повестки

Осенняя призывная кампания 2025 года пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». В Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки будут направляться только в электронном виде. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
«Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — сообщил генерал-полковник. Сведения об этом включаются в открытый реестр уже врученных повесток и считаются доведенными до гражданина спустя семь дней после даты их размещения в указанном реестре.
Повестка считается врученной спустя семь дней после ее появления в системе. В случае неявки по повестке без уважительной причины в течение 20 дней к гражданину могут быть применены временные ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Снять ограничения можно сразу после визита в военный комиссариат.
Весенний призыв 2025 года уже проходил с использованием электронных повесток. Они стали основным инструментом оповещения граждан о необходимости явки в военкомат.
