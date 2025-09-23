Председателю Совета судей РФ Момотову грозит 18 лет тюрьмы

Председателю Совета судей РФ, судье Верховного суда Виктору Момотову может грозить до 18 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы при доказанности нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил адвокат, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
«Если вина будет доказана, по совокупности преступлений судье Момотову грозит реальный и очень длительный срок — до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также огромные штрафы», — заявил Григориади в беседе с ТАСС. Юрист пояснил, что схема с оформлением активов на подставных лиц широко распространена при попытках скрыть собственность. Главная задача следствия — подтвердить, что именно Момотов был фактическим владельцем имущества, а остальные лица выступали лишь номинальными держателями.
Ранее Генеральная прокуратура России подала в Останкинский районный суд Москвы иск о конфискации 95 объектов недвижимости и бизнес-активов на сумму не менее 9 млрд рублей, связанных с судьей Верховного суда Виктором Момотовым. По данным надзорного ведомства, имущество было оформлено на третьих лиц, включая криминальных авторитетов, а сам Момотов использовал служебный иммунитет для прикрытия незаконной деятельности. Причем одним из лиц, на кого переписывал незаконное имущество судья, была его собственная 90-летняя мать.
