Десятки тысяч иномарок рискуют лишиться тонировки

Поправки к закону, ужесточающие контроль за тонировкой автомобилей в России, коснутся десятков тысяч транспортных средств с иностранными номерами. Об этом сообщил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. По его словам, нововведения устранят существующие лазейки и распространят действие штрафов на всех автовладельцев, вне зависимости от страны регистрации автомобиля.
«В случае с тонировкой — придется десяткам тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые еще недавно как хотели ездили под камерами и не платили штрафы, сдирать незаконную пленку. Перед правилами все равны», — подчеркнул председатель союза, комментируя ТАСС законопроект, внесенный правительством в Госдуму.
Законопроект, подготовленный правительством РФ, предусматривает создание единых баз данных для учета всех автомобилей, находящихся на территории России, независимо от страны регистрации. Как отмечают в союзе «Цифровой мир», это позволит автоматизировать идентификацию нарушителей и обеспечить равные условия для всех участников дорожного движения. Ожидается, что новые меры вступят в силу после рассмотрения документа Госдумой в осеннюю сессию.
Ранее в России уже были ужесточены правила для автомобилистов: с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования, а с 1 ноября камеры начнут автоматически фиксировать отсутствие полиса ОСАГО, сверяя номера с электронными базами данных. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и создание равных условий для всех водителей, что теперь распространяется и на владельцев автомобилей с иностранными номерами благодаря новым поправкам о тонировке.
