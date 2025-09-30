Уровень воды в реке Казым в ХМАО упал до критической отметки

В Югре река Казым обмелела до опасного уровня. Отметка критична для судоходства. Об этом сообщил на сайту ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам. Аналогичная ситуация и на верховьях Оби», — предупреждает Вильфанд. Он отмечает, что ситуация возникла из-за малого количества осадков, выпавших за летний период.
По словам метеоролога низкие отметки, которые ограничивают передвижение судов, можно наблюдать на 10 реках страны. Помимо Казыма, в зоне риска оказались Вычегда и Печора (Республика Коми), Дон, Ока, Вятка, Лена, Индигирка, а также реки Крыма.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели временные ограничения по рыболовству, так как в реке Северная Сосьва выявлено критическое падение уровня воды (он достиг 530 см). Запрет также касается притоков — Щекурьи, Хулги, Народы и Маньи. Ограничение продлится до пятого ноября.
