Покупка нового автомобиля в России становится дороже

Покупка нового автомобиля в России с начала лета стала дороже на 1-10%
Авто в России подорожают, производители сократили программы поддержки
Авто в России подорожают, производители сократили программы поддержки Фото:

Покупка нового автомобиля в России с начала лета стала дороже на 1–10% в зависимости от модели. Более 70% производителей сократили программы поддержки, а скидки уменьшились до 30–170 тысяч рублей. Причиной подорожания стало восстановление спроса, а также колебания курса валют, удорожание логистики и предстоящий пересмотр утильсбора.

«Многие бренды, включая Lada и Geely, существенно ограничили или даже полностью отменили скидки на отдельные модели», — сообщил коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин "Коммерсанту". По его словам, тенденция к сокращению дисконтов наблюдается уже несколько недель подряд.

По словам гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, более 70% производителей сократили программы поддержки с начала сентября. Это отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке

По данным «Российских автомобильных дилеров» (РОАД), запасы автомобилей у продолжают сокращаться, что также влияет на стоимость новых машин. Эксперты прогнозируют дальнейшее истощение складских остатков и постепенное увеличение цен до конца года. Генеральный директор «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич оценивает рост стоимости новых автомобилей к осени примерно в 10% по сравнению с летом, а Житнухин считает — в диапазоне 1–5%.

По прогнозу отраслевых экспертов, в ближайшие месяцы цены будут расти на 1–1,5% ежемесячно, особенно на новые европейские, корейские и японские автомобили из-за корректировки расчета утильсбора. Более всего подорожают электромобили и гибриды. В то же время участники рынка не ожидают резких скачков: совокупное повышение стоимости новых автомобилей до конца года, по мнению большинства дилеров, не превысит 5%, если не произойдет сильных валютных колебаний или изменений в условиях параллельного импорта.

На фоне сокращения скидок спрос на новые автомобили продолжает расти — по данным «Автостата», за последнюю неделю сентября было реализовано рекордные 32,3 тысячи новых легковых машин.

С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Согласно обновленной методике, при определении суммы платежа будет учитываться не только объем двигателя транспортного средства, но и его мощность. В связи с этим ожидается и значительное подорожание премиальных автомобилей, передает "Царьград".

{{author.id ? author.name : author.author}}
