Минобороны РФ сообщило о крупной атаке ВСУ по регионам

Минобороны: российские ЗРК сбили 81 украинский БПЛА над пятью регионами страны
ВСУ атаковали пять регионов РФ при помощи БПЛА
ВСУ атаковали пять регионов РФ при помощи БПЛА
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в Минобороны. Об атаке ВСУ представители оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале.

Наибольшее число дронов — 26 — было сбито над территорией Воронежской области, еще 25 — над Белгородской областью. Остальные беспилотники были уничтожены над Ростовской (12), Курской (11) и Волгоградской (7) областями.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ были сбиты над пятью районами Ростовской области. Вследствие атак возникли три пожара. Огонь был локализован, передает «Царьград». 

