В Госдуме высказались об отмене нескольких льгот для пенсионеров

Депутат Госдумы Бессараб опровергла слухи об отмене льгот для пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Думе опровергли слухи об отмене льгот для пенсионеров
В Думе опровергли слухи об отмене льгот для пенсионеров Фото:

Российское законодательство не предусматривает сокращения действующих мер поддержки пожилых граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отреагировав на слухи об отмене ряда льгот для пенсионеров с 2026 года, которые распространяются в социальных сетях.

«У нас в соответствии с отдельными требованиями законодательства, с отдельными направлениями законодательства, сферами есть особые гарантии, что, например, по трудовому праву, по пенсионному обеспечению не может быть ниже, чем уже установлено. То есть расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя», — подчеркнула Бессараб. Цитата по ТАСС.

Она также уточнила, что вопрос об отмене льгот не поднимался ни на федеральном, ни на региональном уровне. «Даже в планах никогда такого не было», — добавила депутат.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик о якобы готовящейся отмене ряда пенсионных льгот и увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для пожилых людей. Изменения, согласно видео, должны произойти с 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское законодательство не предусматривает сокращения действующих мер поддержки пожилых граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отреагировав на слухи об отмене ряда льгот для пенсионеров с 2026 года, которые распространяются в социальных сетях. «У нас в соответствии с отдельными требованиями законодательства, с отдельными направлениями законодательства, сферами есть особые гарантии, что, например, по трудовому праву, по пенсионному обеспечению не может быть ниже, чем уже установлено. То есть расширять, развивать социальные гарантии можно, а снижать нельзя», — подчеркнула Бессараб. Цитата по ТАСС. Она также уточнила, что вопрос об отмене льгот не поднимался ни на федеральном, ни на региональном уровне. «Даже в планах никогда такого не было», — добавила депутат. Ранее в социальных сетях появился видеоролик о якобы готовящейся отмене ряда пенсионных льгот и увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для пожилых людей. Изменения, согласно видео, должны произойти с 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...