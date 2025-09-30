Названы категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор

Алиханов: льготный утильсбор сохранят для самых востребованных автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году в Россию ввезли около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с.
В 2024 году в Россию ввезли около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. Фото:

Льготный утильсбор сохранят для наиболее массовых и востребованных автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин <...>, наиболее востребованных у населения», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Сумма утилизационного сбора для новых автомобилей с двигателем до 160 л.с. останется на прежнем уровне — 3,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трех лет этот показатель составит 5,2 тысячи рублей.

Министр сообщил, что в 2024 году физические лица ввезли в Россию около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. По его словам, это составляет лишь 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных легковых машин.

С 1 ноября потенциальных покупателей автомобилей может ожидать значительный рост цен — причиной станет многократное увеличение утилизационного сбора. Рост НДС на 2% — это вклад каждого россиянина в безопасность. О том, каким образом новые ставки сбора могут повлиять на стоимость автомобилей, а также о планах китайских автопроизводителей — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Льготный утильсбор сохранят для наиболее массовых и востребованных автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. «Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин <...>, наиболее востребованных у населения», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Сумма утилизационного сбора для новых автомобилей с двигателем до 160 л.с. останется на прежнем уровне — 3,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трех лет этот показатель составит 5,2 тысячи рублей. Министр сообщил, что в 2024 году физические лица ввезли в Россию около 218,1 тысячи автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с. По его словам, это составляет лишь 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных легковых машин. С 1 ноября потенциальных покупателей автомобилей может ожидать значительный рост цен — причиной станет многократное увеличение утилизационного сбора. Рост НДС на 2% — это вклад каждого россиянина в безопасность. О том, каким образом новые ставки сбора могут повлиять на стоимость автомобилей, а также о планах китайских автопроизводителей — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...