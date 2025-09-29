Суд арестовал свердловчанина, швырнувшего чайник с кипятком в падчерицу

Суд в Новоуральске отправил под домашний арест отчима, который швырнул в падчерицу чайник с кипятком. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как ранее писало URA.RU, инцидент произошел 26 сентября. Мужчина потребовал, чтобы 15-летняя девочка помыла посуду, но от отказалась. После этого он бросил в нее чайник, потерпевшая получила множественные ожоги.
Она выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Силовики задержали фигуранта, против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Суд по избранию меры пресечения прошел вечером 29 сентября. Девочка сейчас находится в детской больнице Екатеринбурга в состоянии средней тяжести.
