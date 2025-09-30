Полпред Жога раскрыл, как изменился Донбасс и Новороссия при поддержке Урала

В Новороссии и Донбассе за три года появились новые школы, больницы, детские сады, благодаря поддержке УрФО. Несколько лет Урал помогает подшефным территориям в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своем telegram-канале рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога.
«За несколько лет подшефные территории регионов Уральского федерального округа преобразились. Впервые со времен СССР появляются новые школы, больницы, детские садики, ремонтируются дороги. Люди стали дышать свободно, у них появилось будущее. Мы всей страной продолжаем выполнять задачи в зоне спецоперации, и нет никаких сомнений: все поставленные президентом [Владимиром Путиным] цели будут достигнуты. Самое главное уже произошло — Донбасс и Новороссия вернулись домой!», — заявил Жога.
Подчеркнув, что, работая на Урале, он продолжает пристально следить за жизнью Донбасса. Три года назад — 30 сентября 2022 года — в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
