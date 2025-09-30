Вирус бешенства пробрался в челябинский детсад

Обнаруженный во дворе детского сада Еманжелинска (Челябинская область) вирус бешенства стал причиной установить там карантин. Введенный режим включает запреты, которые могут показаться строгими. На территорию не могут попасть посторонние, и так будет продолжаться до снятия ограничений. Разобравшись, URA.RU выяснил, что статистика в регионе тревожная. За год произошел рост числа зафиксированных случаев распространения смертельно опасного вируса.
Что значит карантин
Принимая распоряжение о введении карантина во дворе детсада, губернатор стремился предупредить дальнейшее распространение бешенства животных. Документ вступил в силу со дня его подписания, установив четкий перечень запретов на время действия карантина.
Во дворе детского учреждения определен эпизоотический очаг. Это значит, что запрещается лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним лицам, кроме специалистов, участвующих в ликвидации очага. Если бы инцидент произошел на более обширной территории, где есть хозяйства, то для них были б актуальны и другие ограничения. Например, нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных и направляемых на убой, запрещено перемещать и перегруппировывать их. Также под запретом снятие шкур с трупов и охота, кроме случаев регулирования численности.
Под наблюдение попало пространство в радиусе двух километров от очага. Территория получила статус неблагополучной. Это значит, что запрещено проводить ярмарки, выставки и другие массовые мероприятия с животными. Также нельзя вывозить восприимчивых животных, кроме как на убой, и отлавливать диких восприимчивых животных для зоопарков. Ограничительные мероприятия будут отменены по истечении 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного и выполнения всех необходимых дезинфекционных работ.
Статистика со звериным оскалом
Ситуация с бешенством в регионе осталась напряженной. По данным пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала 2025 года в области уже зарегистрировали 46 случаев бешенства у животных.
Среди погибших от вируса числятся 19 кошек, 16 собак, шесть лис, две белки, по одному корсаку, барсуку и енотовидной собаке. С наибольшим количеством случаев столкнулись челябинцы и жители Сосновского округа, где выявлено по шесть случаев, в Еткульском округе — пять инцидентов, в Еманжелинском округе — четыре. За весь 2024 год было выявлено 58 случаев заболевания, от которых также в основном погибали кошки, собаки и дикие хищники. Основными очагами тогда также были Сосновский район и Челябинск.
Не Еманжелинском единым
В Еманжелинском округе Текслер признал два очага, второй — в поселке Зауральском. Но вирус взывал ограничения не только там. Карантин с 24 сентября действует также в поселке Углицком Чесменского округа, где бешеную лису обнаружили тоже на территории детского сада. Карантинные зоны установлены в селе Агаповка, где была заражена целая улица, и в селе Татищево, где инфекцию выявили у крупного рогатого скота.
Круги карантина
Эпизоотическим очагом заболевания является конкретное место, например двор, дом или участок леса, где встретилось больное животное. Неблагополучной территорией становится населенный пункт или его часть, где зарегистрирован такой очаг. Угрожаемая зона представляет собой более широкую территорию вокруг неблагополучного пункта, где существует риск распространения вируса, а эпидемический очаг — это место, в котором возникло заболевание уже у человека.
Смерть под клыками
Бешенство — это вирусное заболевание, которое при отсутствии своевременного лечения гарантированно приводит к летальному исходу. Вирус передается со слюной при укусе больного животного. Основными источниками инфекции в природе являются дикие хищники и безнадзорные животные. Поэтому контакты с ними могут быть смертельно опасны.
Надо предохраняться
Важна профилактика. Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно вакцинировать домашних животных, немедленно обращаться за медпомощью при любом укусе животного. Жителей также призвали строго соблюдать карантинные ограничения, если они введены в населенном пункте. Нельзя подпускать домашних питомцев к диким и безнадзорным зверям, особенно в неблагополучных по бешенству районах.
