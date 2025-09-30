Жителям Одессы и Николаева опасно открыто выражать свою позицию по вопросу возможного присоединения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо.
«Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого — это просто опасно для жизни», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение о том, что если бы в Одессе и Николаеве прошли референдумы, то эти регионы могли бы войти в состав России. Он также отметил, что в этих городах, несмотря на активную пропаганду и усилия по оказанию давления, сохраняется стремление к спокойной и стабильной жизни — без массовых мобилизаций, вмешательства СБУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.