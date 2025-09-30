Песков: жителям Одессы и Николаева опасно говорить о присоединении к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Говорить о присоединении в РФ украинцам не безопасно, заявил Песков
Говорить о присоединении в РФ украинцам не безопасно, заявил Песков Фото:

Жителям Одессы и Николаева опасно открыто выражать свою позицию по вопросу возможного присоединения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо.

«Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого — это просто опасно для жизни», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение о том, что если бы в Одессе и Николаеве прошли референдумы, то эти регионы могли бы войти в состав России. Он также отметил, что в этих городах, несмотря на активную пропаганду и усилия по оказанию давления, сохраняется стремление к спокойной и стабильной жизни — без массовых мобилизаций, вмешательства СБУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Одессы и Николаева опасно открыто выражать свою позицию по вопросу возможного присоединения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо. «Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно, хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого — это просто опасно для жизни», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение о том, что если бы в Одессе и Николаеве прошли референдумы, то эти регионы могли бы войти в состав России. Он также отметил, что в этих городах, несмотря на активную пропаганду и усилия по оказанию давления, сохраняется стремление к спокойной и стабильной жизни — без массовых мобилизаций, вмешательства СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...