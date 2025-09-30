В «Екатеринбург-Экспо» стартовала международная выставка-форум 100+ TechnoBuild, на которой застройщики, студии дизайна, инженерные компании представили свои необычные арт-объекты, планы по развитию территорий и концептуальные разработки. Корреспондент URA.RU прогулялся по павильонам в поисках интересных экспонатов.
Русская изба
Екатеринбургская студия Mari Design создала стенд в стилистике русской избы. Посетителей привлекает белый постамент, напоминающий печь, на ней сидит девушка в кокошнике. На длинном столе у печи можно заметить самовар, баранки, пряники и ярко-красный букет полевых цветов.
Футуристичный стенд и лектории
Компания «КОРТРОС» спроектировала павильон будущего. Панельные дискуссии разбавляли лекторием с подкастами и лекциями в стиле TED-talks. На стенде гости могут заглянуть в будущее и прогуляться по новым кварталам в разных городах страны.
Застройщик является генеральным партнером форума и фокусируется на манифесте о городах будущего, которые проектируют вокруг человека с заботой о нем. Инсталляции представляют собой арт-истории со стихиями воды, земли, огня и воздуха стали архитектурными метафорами, которые отсылают к знаковым площадкам компании.
Сияющая юла
Огромную юлу установил застройщик Baza. Возле нее гости фотографируются, а сам объект является «фишкой» нового жилого комплекса, которые компания развивает в Юго-Западном микрорайоне.
Гигантская перчатка
Компания «Атом» создала большую вязаную перчатку, вдохновившись муралом Елены Шубиной. Перчатка является символом благодарности всем тем, кто ухаживает за Екатеринбургом, создает в нем новые смыслы. Команда все еще ищет место для арт-объекта.
Мини-автомобили
Маленькие погрузчики можно вблизи рассмотреть на уличной экспозиции возле «Экспо». Компактные машины предназначены для разных задач, связанных с ландшафтным дизайном, строительством, сельским хозяйством. Один из таких погрузчиков, например, продают за 1,3 млн рублей.
Три белых куба
Загадочный стенд-инсталляцию создала девелоперская компания «Первостроитель». Кубы, по словам представителей, символизируют единый образ: жить-объединять-развивать, внутри них — интерактивные зоны.
Цветные надувные собаки
Воздушные питомцы, которые возвращают в детство, встречают гостей на стенде застройщика Prinzip. При создании арт-объекта команда вдохновлялась работами американского художника Джеффа Кунса и сделала собак символом одного из жилых комплексов.
Новый парк в центре города
Макет главного парка Екатеринбурга, который сравнивают с московским «Зарядьем», займет 20 гектаров. Масштабный проект будет реализовывать застройщик Prinzip, он объединит зону от Харитоновского сада до стадиона «Динамо». Создатели рассчитывают воплотить идею в жизнь до 2030 года.
Жилой квартал на Уралмаше
«УГМК-Застройщик» продемонстрировал макет нового квартала, который появится на территории Уралмашзавода. По словам специалиста компании, первые четыре дома будут строить около пяти лет, на возведение других домов застройщик еще не получил разрешение. В квартале появятся не только жилые дома, но и школы, спортивные учреждения.
