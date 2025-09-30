Выяснилось, какое наказание понесет дочь Цапка, влетевшая на полной скорости в дом пенсионера

Дочь криминального авторитета Цапка рискует лишиться прав на два года
На девушку был составлен административный протокол за нетрезвое вождение (архивное фото)
На девушку был составлен административный протокол за нетрезвое вождение (архивное фото)

Предварительно, дочери криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасии, грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Причиной стал наезд девушки на жилой дом в Ростовской области.

«Анастасия Цапок находилась за рулем Мерседеса в алкогольном опьянении в момент ДТП», — пишет telegram-канал Baza. На нее был составлен административный протокол за нетрезвое вождение.

В селе Николаевка Неклиновского района 25-летняя Анастасия Цапок, управляя автомобилем Mercedes-Benz AMG GT 63S, на высокой скорости съехала с дороги и совершила наезд на стену частного жилого дома, в результате чего транспортное средство оказалось внутри строения. В момент инцидента в салоне машины находились сама Анастасия и молодой мужчина. После случившегося девушка демонстрировала агрессивное поведение.

