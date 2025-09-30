Выяснилось, какое наказание понесет дочь Цапка, влетевшая на полной скорости в дом пенсионера

Предварительно, дочери криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасии, грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Причиной стал наезд девушки на жилой дом в Ростовской области.
«Анастасия Цапок находилась за рулем Мерседеса в алкогольном опьянении в момент ДТП», — пишет telegram-канал Baza. На нее был составлен административный протокол за нетрезвое вождение.
В селе Николаевка Неклиновского района 25-летняя Анастасия Цапок, управляя автомобилем Mercedes-Benz AMG GT 63S, на высокой скорости съехала с дороги и совершила наезд на стену частного жилого дома, в результате чего транспортное средство оказалось внутри строения. В момент инцидента в салоне машины находились сама Анастасия и молодой мужчина. После случившегося девушка демонстрировала агрессивное поведение.
