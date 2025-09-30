Минпромторг спрогнозировал динамику цен на авто из-за нового утильсбора

Официальные дилеры не будут резко увеличивать цены на автомобили даже с учетом изменений в механике расчета утильсбора. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Даже с учетом новой механики коррекция цен у официальных автодилеров будет далека от резких скачков в сторону удорожания», — рассказал Алиханов в интервью ТАСС. Он также отметил, что покупка автомобиля у дилера остается экономически выгодным решением благодаря официальной гарантии, сервисному обслуживанию и надежным цепочкам поставок запчастей.
Соответствующий проект постановления правительства был опубликован ранее, и его вступление в силу ожидается с 1 ноября. Согласно новому проекту, базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность автомобиля станет определяющим фактором для применения повышающего коэффициента по прогрессивной шкале. В 2025 году также ожидается рост ставки НДС на 2%. По мнению представителей правительства, это является вкладом каждого россиянина в обеспечение безопасности страны.
Льготные условия по уплате утилизационного сбора будут сохранены для наиболее популярных и востребованных моделей автомобилей. Для новых автомобилей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил размер сбора останется без изменений и составит 3,4 тысячи рублей. В случае с машинами старше трех лет этот показатель установится на уровне 5,2 тысячи рублей.
