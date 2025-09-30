Дочке криминального авторитета придется отдать миллионы за протараненный «Мерседесом» дом

Анастасии Цапок, дочке криминального авторитета: ДТП под Таганрогом обойдется в сумму от пяти до девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«ДТП под Таганрогом обойдется Анастасии Цапок в около 5 млн рублей. 3 млн уйдет на восстановление авто, 2 млн — на ремонт дома», — указано в посте telegram-канала Mash.
Также отмечается, что, в случае признания дома аварийным, за его снос и постройку придется заплатить около шести миллионов рублей. Также минимум три миллиона уйдет на восстановление автомобиля. В сумме Цапок придется заплатить девять миллионов рублей.
Авария с участием Анастасии Цапок произошла 30 сентября. Она, будучи пьяной за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S, врезалась в частный дом в селе Николаевка Неклиновского района, разрушив стену и оказавшись внутри здания. Пострадавших в результате происшествия нет.
Анастасия Цапок является дочерью Сергея Цапка, возглавлявшего так называемую «цапковскую» ОПГ. Эта структура осуществляла свою деятельность на территории Краснодарского края с начала 1990-х до начала 2010-х годов и приобрела широкую известность благодаря серии особо жестоких преступлений, включая массовые убийства в Кущевском районе. Сергей Цапок был приговорен к пожизненному лишению свободы и умер в исправительном учреждении в 2014 году.
