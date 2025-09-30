Суд простил челябинскому экс-губернатору долгов на 930,5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о взыскании с бывшего губернатора региона Бориса Дубровского 930,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд прекратил производство по требованию АО „ПО Монтажник“ о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 930 млн 513 тысяч 035 рублей 34 копеек, поданному в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
ПО «Монтажник» заявил требования к Дубровскому еще в августе 2023 года. При этом рассмотрение иска было приостановлено до завершения дела о привлечении Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам компании.
ПО «Монтажник» был приобретен семьей Дубровского в 2017 году. Фирма была убыточная — долгов было на сумму более 2 млрд рублей. Семья губернатора стала исправлять ситуацию: фирме отошел контракт на возведение конгресс-холла. Застройщик успел освоить на объекте около четырех миллиардов рублей.
Светлая полоса компании кончилась вместе с обвинениями в адрес губернатора Дубровского в картельном сговоре. Летом 2020 года ее признали банкротом.
