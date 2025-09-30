Армавирский отравитель получил пожизненный срок

Действия обвиняемого были квалифицированы как госизмена и теракт
Фото:

Уроженец Мелитополя Егор Семенов получил пожизненный срок за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Ранее Семенова приговорили к 27 годам лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится на официальном сайте ведомства. Действия обвиняемого были квалифицированы как государственная измена и террористический акт с применением отравляющих веществ.

В апреле 2023 года Семенов был привлечен к сотрудничеству украинскими спецслужбами. В октябре того же года подозреваемый посредством курьера направил в Армавир партию алкогольных напитков и торт, в составе которых находилось токсичное вещество.

