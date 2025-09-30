Девочка в садике Асбеста (Свердловская область) была избита воспитателем в туалете. Женщина прижимала пятилетнего ребенка к полу и наносила удары по телу и лицу. Об этом URA.RU рассказала бабушка пострадавшей малышки.
«У моей дочери двойняшки, они ходят в разные группы. В тот день она обеих привела в детский сад. Марину (имя изменено — прим. URA.RU) оставила в группе на первом этаже, а вторую отвела на второй. Спустя десять минут она спускалась вниз и на первом этаже услышала крики своего ребенка», — рассказала бабушка.
Когда ее дочь влетела в группу, она застала там другую воспитательницу. Та стояла на входе и словно охраняла его от посторонних. Детей в группе не было, а крики раздавались из туалета. Вбежав туда, мать увидела страшную картину.
«Внучка лежала на полу, в туалете. Воспитатель ее прижала к полу и долбила ладонью по лицу. В этой женщине 100 кило веса, а внучка у меня маленькая, худенькая, на свои пять лет не тянет. Дочь выхватила Марину, у ребенка текла кровь из губы, лицо было все красное, в ссадинах, она плакала», — описала бабушка.
Мать отправилась с ребенком в больницу, сняла побои и написала заявление в полицию и управление образования Асбеста. В садике ей никто не смог пояснить, что случилось. Бабушка пострадавшей девочки тоже после ЧП пришла в сад и застала там ту самую воспитательницу.
«Спросила, как ей живется после случившегося, а она мне ответила: „Я же не на постоянной основе это делаю [бью детей]. Потом я узнала, что она по образованию не воспитатель вовсе, а горняк-обогатитель“, — продолжает женщина.
Когда об инциденте написали СМИ, им заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку. Воспитатель, о которой идет речь, в садике больше не работает, она уволилась по собственному желанию.
