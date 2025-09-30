Президент США Дональд Трамп выступил на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. В ходе своей речи он затронул как внутриполитические вопросы, так и события мирового масштаба.
Например, американский лидер заявил, что страна отправила к побережью России атомные подлодки «из предосторожности». Также он отметил, что урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое», а прекратить его можно, «постучав по дереву». О чем еще говорил Трамп на совещании — в материале URA.RU.
Заявления об американском вооружении
США направили к России атомные подлодки
Дональд Трамп заявил, что Штаты направляли одну или две атомные подводные лодки к российским берегам «из предосторожности». По его мнению, американский военно-морской флот опережает Россию и Китай на четверть века. Решение о переброске подводных лодок было принято после того, как прозвучали заявления о применении ядерного оружия.
«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие. <...> Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом „ядерное“», — заявил он.
В США продолжат обновления ядерного арсенала
Дональд Трамп объявил о том, что ядерный арсенал страны был восстановлен и в ближайшее время будет модернизирован. При этом глава государства надеется, что применение ядерного оружия не потребуется.
Пентагон хочет запустить реформы в сфере продажи оружия за рубеж
Минобороны США в ближайшее время инициирует масштабные реформы, нацеленные на совершенствование системы военных закупок и сокращение сроков экспорта американских вооружений. Дональд Трамп сообщил, что вскоре министр обороны Пит Хегсет представит комплекс соответствующих реформ.
"Есть много стран, которые хотят купить наше оборудование. И в большом числе случаев это (производство и поставка оружия — прим. URA.RU) занимает слишком много времени», — подчеркнул глава государства.
Заявления по Украине
Трамп «постучал по дереву» после слов о завершении конфликта
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на возможность разрешения кризиса на Украине. Он также постучал по трибуне «на удачу».
"Но я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт... Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь [чего ждать в будущем]", — сказал Трамп в обращении к американским генералам.
Урегулирование кризиса позволит создать «нечто великое»
Трамп выразил мнение, что разрешение украинского конфликта может стать основой для создания «нечто великого». «Мы добились [урегулирования] восьми [конфликтов], это большая честь. И остаются [президент России Владимир] Путин с [Владимиром] Зеленским», — продолжил он.
Обсуждая возможность присуждения ему Нобелевской премии мира, президент подчеркнул, что не стремится получить эту награду лично, а предпочел бы, чтобы премия досталась стране. По его словам, у Штатов практически все готово, не хватает лишь одной подписи.
Если эта подпись, имея в виду мирный договор, не будет поставлена, то за это придется отвечать на страшном суде. "Надеюсь, что они подпишут [соглашение] ради собственного же блага, и мы создадим нечто великое", — заявил он.
Трамп до сих пор рассчитывает на встречу Путина и Зеленского
Президент США надеется на проведение переговоров между президентами России и Украины. По его словам, следует собрать двух лидеров за одним столом и положить конец кризису». Как уточнил Дональд Трамп, разрешить украинский конфликт возможно исключительно с позиций силы. «Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку», — добавил глава Белого дома.
НАТО покупают оружия в Штатах для поставок в Киев
Дональд Трамп сообщил, что страны Североатлантического альянса покупают американское вооружение для последующих поставок Украине. При этом оплачивается оно по полной стоимости.
«Мы продаем наше военное снаряжение НАТО. НАТО платит нам за него и передает Украине или кому-то еще, но могут оставить его себе. Но мы в этом не участвуем», — заявил политик.
У США не осталось запасов оружия из-за Байдена
Американский лидер заявил, что в период президенства Джо Байдена Штаты передали Украине все свое вооружение, оставшись без собственных запасов. По его словам, год назад США представляли собой страну, находившуюся в глубочайшем кризисе. Государство было мертво — во всех смыслах этого слова, начиная от вопросов миграции и заканчивая состоянием вооруженных сил.
Трамп заявил, что остановил самый масштабный конфликт в Газе
Президент Штатов заявил, что конфликт в секторе Газа стал наиболее масштабным из всех, которые ему удалось урегулировать. По его словам, за время своего президентства он сумел разрешить семь вооруженных конфликтов, и накануне ему, возможно, «удалось добиться урегулирования самого масштабного из них». Трамп также обратил внимание на историческую важность предпринятых шагов, подчеркнув, что попытки достичь мира на Ближнем Востоке не предпринимались на протяжении трех тысяч лет.
О внутренней политике
Канаде снова предложили стать частью США
По словам Трампа, несколько недель назад канадские представители обратились к нему с просьбой о присоединении к системе ПРО «Золотой купол». В ответ на это американский лидер предложил Оттаве рассмотреть возможность вступления в состав США в качестве 51-го штата, отметив, что в таком случае Канада получила бы бесплатный доступ к данной системе.
Трампа не волнует возможная приостановка работы правительства
Президент Штатов сообщил, что не испытывает тревоги по поводу возможной временной остановки деятельности федерального правительства (шатдауна). По его словам, разумные люди понимают, что происходит. Демократы поступают неадекватно».
Ранее представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США сообщили, что по итогам прошедшей 29 сентября встречи в Белом доме с участием президента договоренности по мерам, способным предотвратить приостановку работы правительства, не были достигнуты. Вице-президент Джей Ди Вэнс после переговоров заявил, что риск шатдауна сохраняется из-за отказа Демократической партии «действовать корректно». При этом он надеется на изменение позиции демократов и отметил, что считает некоторые их инициативы обоснованными.
Трамп пообещал уладить проблему преступности в четырех ключевых городах
Дональд Трамп пообещал принять меры для нормализации ситуации с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Он назвал происходящее там внутренней войной. Американский лидер также сообщил, что за последние четыре месяца не было зафиксировано ни одного случая незаконного пересечения границы США.
Сейчас на территории Штатов проживает порядка 25 миллионов иностранцев. При этом «значительная часть из них не должна находиться в стране», заключил Трамп.
США еще не начали бороться с наркопреступностью
Американский президент в ходе выступления затронул вопросы противодействия наркопреступности и нанесения ударов по лодкам, перевозящим наркотики из Венесуэлы. Он подчеркнул, что действия Штатов в данном направлении находятся лишь в начальной стадии.
"Эти лодки заполнены пакетами с белым порошком. В основном это фентанил и другие наркотики. И теперь у нас проблема. Генерал [генерал-лейтенант ВВС США Дэн] Кейн говорит, что там нет никаких лодок. Даже рыбацких. Они не хотят рыбачить. Я их не виню", — отметил Трамп.
Он добавил, что в 2024 году страна понесла невосполнимые потери, лишившись 300 тысяч человек из-за наркозависимости. Практически каждый американец знает людей, потерявших близких из-за наркотиков.
