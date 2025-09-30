Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Россию для достижения прекращения огня на Украине. Об этом пишет американское издание Politico. Аналитики заявляют, что якобы только жесткие меры могут изменить позицию Москвы и привести к деэскалации конфликта на Украине.
«Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец „закрутить гайки“, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить президенту России Владимиру Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации», — отмечают авторы материала.
В статье подчеркивается, что для эффективности Вашингтону потребуется ужесточить санкции против России и рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских активов. Обозреватель издания отмечает, что Белый дом располагает инструментами для усиления давления: речь идет о возможности введения новых, более жестких ограничительных мер и использовании замороженных российских средств в интересах Украины.
Причем Москва неоднократно давала понять, что подобные действия со стороны Запада являются воровством. Меры Европейского союза затрагивают не только частные активы, но и государственные резервы страны.
В ответ на западные санкции и заморозку имущества Россия ввела собственные ограничения. Активы иностранных инвесторов из стран, причисленных к недружественным, теперь размещаются на специальных счетах типа «С». Доходы от них также аккумулируются на этих счетах, а вывести средства можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.
Ранее западные страны, в том числе США и государства ЕС, уже вводили санкции против России и замораживали российские активы с целью оказания давления на Москву и поддержки Украины. Эксперты отмечали, что эти меры используются для затягивания конфликта и финансирования украинской стороны, несмотря на заявления России о способности выдержать санкционное давление и неоднократные обвинения Запада в экономическом вмешательстве.
