Страны Западной Европы и США затягивают конфликт. Делают они это также с помощью замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.
«Действительно элиты Западной Европы, будем прямо говорить, сейчас и при поддержке [президента США Дональда] Трампа в настоящее время идут на затягивание конфликта», — заявил Жарихин. Его слова приводит Lenta.ru.
Политолог также обратил внимание на замороженные российские активы. По его словам, Европа и США планируют снабжать Украину с помощью этих денег, что указывает на отсутствие их склонности к переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявлял о тяжелом состоянии российской экономики из-за конфликта на Украине и призывал европейские страны отказаться от российской нефти, чтобы ограничить финансирование Москвы. В России неоднократно подчеркивали способность выдержать санкционное давление, а западные эксперты отмечали низкую эффективность антироссийских санкций.
