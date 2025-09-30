Политолог усомнился, что СВО закончится уже в этом году

Политолог Жарихин: Европа и США собираются снабжать ВСУ оружием за деньги РФ
США и Европа нашли средства на спонсирование ВСУ, заявил политолог Жарихин
США и Европа нашли средства на спонсирование ВСУ, заявил политолог Жарихин
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Западной Европы и США затягивают конфликт. Делают они это также с помощью замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Действительно элиты Западной Европы, будем прямо говорить, сейчас и при поддержке [президента США Дональда] Трампа в настоящее время идут на затягивание конфликта», — заявил Жарихин. Его слова приводит Lenta.ru.

Политолог также обратил внимание на замороженные российские активы. По его словам, Европа и США планируют снабжать Украину с помощью этих денег, что указывает на отсутствие их склонности к переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявлял о тяжелом состоянии российской экономики из-за конфликта на Украине и призывал европейские страны отказаться от российской нефти, чтобы ограничить финансирование Москвы. В России неоднократно подчеркивали способность выдержать санкционное давление, а западные эксперты отмечали низкую эффективность антироссийских санкций.

