Куда обращаться екатеринбуржцам, если батареи в доме остались холодными

В Екатеринбурге завершился второй — заключительный — этап запуска тепла в жилые дома и соцобъекты. В случае, если батареи в зданиях остались холодными, URA.RU рассказывает, что делать.
В первую очередь горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Так как УК и ТСЖ изначально подают заявки на подключение отопления в многоквартирные дома. Они же изначально формируют паспорт готовности здания. Также с жалобами на холодные батареи можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу Екатеринбурга по номеру 005.
Старт начала отопительного сезона в городе был дан 15 сентября. Разделили его на два этапа. Первый длился с 15 по 23 сентября, второй с 24 по 30 сентября. При этом первыми традиционно начали подключать школы, детские сады, больницы. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко обещал на заседании штаба полностью подключить город к теплу до 1 октября.
