Певице Максаковой* вынесли приговор

Певица Мария Максакова (признана Минюстом иноагентом на территории РФ) заочно приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Эта информация поступила из зала суда.
«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в суде. Информацию приводит РИА Новости. Максакова обвиняется в призывах к деятельности против РФ, а также в неисполнении обязанностей иностранного агента.
Уголовное дело против Марии Максаковой было возбуждено после того, как она, находясь за границей и объявленная в розыск, разместила в интернете видеоматериалы с призывами к действиям, угрожающим безопасности России. Прокурор ранее просил назначить певице пять лет и два месяца лишения свободы, обвиняя ее в публичных призывах к деятельности против безопасности государства и в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
*внесена Минюстом в перечень иностранных агентов на территории РФ
