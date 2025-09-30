30 сентября 2025

«Трактор» в упорной борьбе уступил «Спартаку» в Москве

«Трактор» потерпел поражение от «Спартака» в матче КХЛ со счетом 6:3
В тяжелом противостоянии «Трактор» проиграл «Спартаку»
В тяжелом противостоянии «Трактор» проиграл «Спартаку» Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» во вторник, 30 октября, уступил столичному «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26. Встреча состоялась во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счетом 6:3. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Игра началась с быстрого гола. Уже на второй минуте нападающий «Спартака» Никита Коростелев открыл счет. К 13-й минуте столичный клуб удвоил преимущество после точного броска Павла Порядина.

«Трактор» смог ответить только на 17-й минуте: шайбу забросил Михаил Григоренко. Однако вскоре Порядин оформил дубль и вновь увеличил разрыв.

Во втором периоде челябинцы попытались сократить отставание: отличился Владимир Жарков. Через пять минут Андрей Светлаков сравнял счет, но развить успех не удалось. Москвич Герман Рубцов забил четвертую шайбу.

В начале третьего периода Никита Коростелев оформил дубль, укрепив преимущество «Спартака». Шестую шайбу столичная команда отправила в пустые ворота, ее забросил Адам Ружичка. Итоговый счет встречи — 6:3 в пользу московского клуба.

Как сообщало URA.RU ранее, 25 сентября ХК «Трактор» разгромил «Авангард» в последнем матче домашней серии. Он закончился со счетом 5:1.

Следующую игру «черно-белые» проведут в четверг, 2 октября. Соперниками челябинцев станет «Динамо М».

