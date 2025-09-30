30 сентября 2025

Политолог раскрыл, почему Трамп начал пугать РФ поставками ракет Tomahawk Украине

Семибратов: Трамп пытается надавить на РФ с помощью заявлений о Tomahawk для ВСУ
Трамп выбрал для себя роль «хорошего полицейского», уверен эксперт
Трамп выбрал для себя роль «хорошего полицейского», уверен эксперт Фото:

Вашингтон использует заявления спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву как инструмент давления на Россию. Об этом URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«То, что говорит Кит Келлог, нужно делить надвое, потому что он известен своим проукраинским настроем. Сам Дональд Трамп таких заявлений не делал. Но при этом говорил о перспективах поставок ракет Tomahawk, а такая перспектива — потенциально самый мощный стимул к усилению ВСУ с начала СВО, потому что это очень серьезное оружие», — сказал Семибратов.

Также Семибратов подчеркнул, что слова про удары вглубь России тоже сделаны именно устами Келлога. А все потому, чтобы впоследствии была возможность сказать, что США вовсе не это имели в виду, заявил эксперт. Трамп же на этом фоне продолжает играть роль «хорошего полицейского» и говорить о мире, резюмировал Семибратов.

Ранее американские и европейские эксперты неоднократно призывали Вашингтон усилить давление на Россию для достижения мира на Украине, в том числе путем поставок вооружений и ужесточения санкций. Вопрос возможной передачи ракет Tomahawk Киеву обсуждается на фоне заявлений о необходимости применять более жесткие меры для влияния на позицию Москвы и поддержки ВСУ.

