23:45
Орбан пообещал сбивать неизвестные беспилотники
23:44
Кипр приостановил прием заявок на визу в РФ
23:42
Политолог назвал регионы мира, где Трамп может развязать новую войну
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
23:41
За установку кондиционера можно оказаться в суде
23:40
На Ямале спасают лебедя, застрявшего на озере. Фото, видео
23:33
Если за окном дождь и слякоть: топ-10 фильмов, которые спасут от осенней хандры
Тверская область на пороге перемен: кто будет следующим губернатором
23:21
Екатеринбургский зоопарк обвинили в растрате миллионов рублей
23:19
В Кургане перевозчик извинился за хамство молодого водителя
23:09
В Москве на 81-м году жизни скончалась известный лингвист
Трамп решил показать России силу и проявил слабость
23:07
Мужчине, зарезавшему начальницу в банке Москвы, предъявили обвинение
23:06
Трамп вновь сравнил Россию с «бумажным тигром», несмотря на обещание
22:55
Ученый объяснил, стоит ли бояться полярного сияния, которое накрыло Россию
22:44
Умерла вдова Григория Чухрая
22:39
Мать Сергея Жукова экстренно госпитализирована
22:31
В Москве пройдет первый Всероссийский агродиктант
Единство и сила страны: как в России отметили три года с Донбассом, Херсоном и Запорожьем. Фоторепортаж
22:31
Автомобилист снес ребенка в Екатеринбурге. Видео
22:30
Арестован глава управления Росгвардии Северной Осетии Галота
22:27
Два пермских университета попали в топ ведущих инженерных вузов России
«Постучать по дереву» для урегулирования кризиса на Украине: о чем говорил Трамп на встрече с генералами
22:15
Курганские хоккеисты вырвали победу у команды из Барнаула
22:13
В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой
22:08
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии
22:02
Продюсер заявил, что Ивлеева, отмененная после «голой вечеринки», скоро вернется на экраны
22:00
Замглавы Салехарда продлили меру пресечения, а замдиректора школы поймали на взятках: события ЯНАО 30 сентября
21:56
«Ты оставляешь Россию»: Олег Басилашвили жестко прошелся по Юре Борисову
Фейки стали главным оружием США и Европы в войнах
21:54
Военные Швеции устроили проверку на борту судна, шедшего из РФ
21:38
В Магаданской области кошка довела до больницы с десяток детей
21:31
Главный по туризму на Урале дал наказ мэру курортного турецкого города
Угрозы увольнениями, 169 штрафов на счету: подробности о ДТП с участием дочери криминального авторитета Цапок
21:28
Трампу посоветовали усилить давление на Россию и ввести новые санкции: главное об СВО 30 сентября
21:25
Mash: магазины популярного блогера Ефремова закроют в России
21:22
Певице Максаковой* вынесли приговор
Ждать снега или подготовиться заранее: когда надо менять летнюю резину на зимнюю в 2025 году
21:20
Выборы руководства в облдуме, экс-силовик на СВО: главное в Кургане за 30 сентября
21:20
«Дорого и странно»: в Тюмени начали продавать необычные замороженные десерты. Фото
21:09
По всему Петербургу ищут экзотическую птицу, вылетевшую из зоопарка
Путин показал главную победу России в конфликте на Украине
21:08
В Тюмени появились поддельные зимние шины из Китая
21:03
Более миллиона рублей задолжал налоговой Николай Басков
21:00
В СИЗО Екатеринбурга начали проверку после смерти зека
Автокредиты станут доступнее, а сами машины подорожают: что изменится для водителей с 1 октября
20:57
Раскрыта роль задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
20:56
В Курганской области за неделю поймали 46 пьяных водителей
20:55
«Ни на что не жалуемся»: Дмитрий Дибров и Николай Дроздов назвали свою пенсию
Геннадий Нилов: от физика Степана до киноидола — жизнь и творчество легенды советского экрана
20:54
Налог на мечту: как новый утильсбор изменит цены на машины в России
20:54
Арестован бывший свердловский вице-губернатор Чемезов. Фото, видео
20:53
Дешевые авиарейсы из Перми в Ярославль продлены
«Я не хотел, чтобы так получилось»: появились новые подробности жестокого убийства у московского банка
20:52
Экскурсия по Салехарду заняла призовое место во Всероссийском конкурсе
20:48
Что посмотреть в самом красивом городке Пермского края. Фото
20:45
«Весело провела время»: как журналист URA.RU быстро и без очередей поменяла права в Перми. Фото, видео
Подписка на авто: как это на самом деле работает
20:45
Челябинский экс-губернатор Дубровский сделал еще один шаг в сторону от банкротства
20:43
Суд заочно приговорил Максакову* к 4 годам и 6 месяцам колонии
20:40
«Материться — это не модно»: мэр Челябинска Лошкин поручил бороться с матом у школьников
Эволюция рубля: как менялся дизайн купюр и какие новинки ждут россиян
20:39
Студент, напавший на архангельский техникум, арестован
20:37
Мощнейшая вспышка на сезон: как активность на Солнце повлияет на Землю
20:33
Озвучен приговор певице Максаковой*
«Аид» принес смерть врагам из ВСУ: рассказ командира «Ахмата» о ночной операции в Серебрянском лесничестве
20:30
В новом созыве заксо ЯНАО стало меньше на одного депутата на зарплате
20:30
Брат-близнец «Светофора»: чем удивляет магазин низких цен в Екатеринбурге. Фото, видео
20:26
Власти Екатеринбурга готовятся менять правила для застройщиков
Как одна сделка изменила баланс на российском строительном рынке
20:20
В МИД оценили, как Трамп решил конфликт в Газе
20:20
«Худеть можно на пельменях»: журналист URA.RU из ХМАО испытал самый популярный способ сбросить вес
20:19
Трампу предложили пойти на радикальные меры ради мира на Украине
20:18
В Сургуте завершается масштабная кампания по ремонту дворов
20:04
Суд арестовал студента, напавшего на преподавателей в Архангельске
20:00
Открытки и поздравления на День сухопутных войск: теплые слова и красивые картинки
19:57
На юге Москвы полыхает квартира. Видео
19:54
Тюменский оппозиционер пообещал стать доверенным лицом губернатора Моора
19:53
Российского дипломата объявили персоной нон-грата в Австрии
19:48
Повар с 14-летним стажем учит профессионально готовить шаурму в ЯНАО
19:46
В Тюмени исчезнут маршрутки
19:37
Курганец потерял права на авто из-за диагноза, о котором узнала прокуратура
19:36
«Баден-Баден» выиграл суд у департамента по туризму Свердловской области — с них требовали миллионы
19:34
В ХМАО откроют новую лыжную базу
19:31
Льготников предупредили, что скоро они не смогут выбирать между деньгами и другими услугами
19:28
Трамп снова предложил Канаде стать частью США
19:24
Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы
19:24
В Пермском крае после запуска тепла возникли аварии на теплосетях
19:18
«Била в туалете до крови»: свердловчанка рассказала, как ее внучку мучила воспитатель. Фото
19:09
«46-я в очереди»: цены на такси из «Екатеринбург-ЭКСПО» взлетели в космос
19:08
Не только «Барселона против «ПСЖ»: экспертный прогноз на второй тур Лиги чемпионов 2025/2026
19:05
Власти ХМАО договорились с МГИМО о сотрудничестве
19:00
Трамп заявил, что продолжит обновлять ядерное оружие США
18:59
Источник назвал домыслами, что дочка Цапка протаранила дом на машине
18:56
Топ-чиновник из Кушвы опроверг претензии силовиков по делу экс-министра ЖКХ
18:56
Трамп сделал новое заявление о встрече Путина и Зеленского
18:54
Австрия выслала российского дипломата
18:53
В глухой тайге и за границей: Самые драматичные истории спасения жизней от Центра медицины катастроф ХМАО
18:50
Трамп назвал войну в Газе самой большой, которую он смог решить
18:49
Трамп признался, что США отправили к побережью России атомные подлодки
18:39
Келлог заявил, что США теперь общаются с Путиным через Лукашенко
18:39
Тюменцы встали в многокилометровые пробки. Скрин
18:37
Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина
18:33
На северо-западе Челябинска возле ТРК «Фокус» построят новый микрорайон по проекту КРТ. Скрин
18:27
В Челябинске откроется ресторан «Сыроварня» бизнесмена Аркадия Новикова
18:26
По всей России закрылись визовые центры Чехии
18:25
18:23
На Ставрополье назвали причину внезапного дефицита бензина
18:23
Новый депутат заксо ЯНАО появится только спустя месяц
18:21
Стали известны подробности гибели заведующего отделением больницы в Соликамске
18:20
Екатеринбуржцам предложили вернуть деньги за детсад: как это сделать
18:19
В Кургане интересно: жителям бесплатно покажут лучшие фильмы о науке
18:18
В Тюмени мужчина с ножом «напал» на баннер с информацией о СВО
18:17
Правительство РФ ввело запрет на экспорт дизтоплива
18:16
В Салехарде проверили готовность спецтехники к зиме
18:15
Задержанному свердловскому экс-вице-губернатору нашли временную замену
18:15
Пермский театр «У Моста» не получит здание бывшего ДК ВКИУ
18:14
Пушилин признался, что его жену пытались обмануть мошенники
18:14
Чехия закрыла визовые центры в России
18:08
Чем известна сеть пермских кондитерских, хозяйка которых ликвидирует свои юрлица
18:07
Кому повысят зарплаты в Свердловской области с октября: полный список
18:07
В Тюмени нашли место для нового лечебного центра
18:05
В Британии заявили о планах создать воздушный щит над Киевом
18:03
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края
18:00
В заксо ЯНАО определились с составами комитетов для обсуждения законов
18:00
Скончался актер Геннадий Нилов, сыгравший в «Три плюс два»
17:58
Земли войсковой части и ДОМ РФ в Челябинске передали мэрии. Фото
17:54
Келлог сравнил ЕС с ребенком, которого учат кататься на велосипеде
17:50
Пугачевой предъявили новый иск
17:49
Челябинские молокозаводы получат миллионы на маркировку «Честным знаком»
17:48
В Челябинске на весь день отключат светофоры на улице Труда
17:47
Пермяк отправился в колонию за жестокое избиение пса и нападение на людей
17:44
«Только война»: в Пентагоне прямо обозначили новую миссию
17:43
В Тюменской области выросло число жертв ДТП
17:42
Пентагон призвал США готовиться к войне
17:36
Армавирский отравитель получил пожизненный срок
17:36
В Тюменской области массово переизберут мэров
17:34
Арестован бывший замглавы Кубани Власов
17:34
Посол страны БРИКС скончался в Париже, выпав из окна
17:30
В Курган впервые приедет стендап-комик, чье шоу собирает сотни миллионов просмотров. Афиша
17:28
В Шадринске студентку подозревают в даче взяток преподавателям
17:27
Во Франции набросились на Зеленского из-за его желания получить миллиард от Запада
17:26
Болгария к 2028 году прекратит транзит газа из России в Венгрию и Словакию
17:25
Пермяки отсудили у авиакомпании компенсацию за отмену рейсов
17:25
Глава генштаба США призвал американских генералов готовиться к войне
17:24
Депутат курганской облдумы Хохлов отказался от мандата в пользу ветерана СВО
17:24
Политолог усомнился, что СВО закончится уже в этом году
17:21
Чехия запретила приезжать российским дипломатам
17:20
«До сих пор переживаю»: Маша Малиновская — об участии в шоу «Звезды в джунглях»
17:19
Мелитопольца приговорили к пожизненному за попытку отравить курсантов в Армавире
17:15
Врач раскрыл, какую неочевидную угрозу таит в себе кофе
17:15
Посол ЮАР выпал с 22 этажа гостиницы в Париже
17:14
Медведев заявил, что ИИ неспособен писать такие же посты в Telegram, как он
17:11
Прокуратура Курганской области откроет горячую линию по вопросам отопления. Скрин
17:10
Суд простил челябинскому экс-губернатору долгов на 930,5 млн рублей
17:10
Как и где в Пермском крае вакцинируют от гриппа. Инфографика
17:08
Даниил Медведев внезапно снялся с полуфинала по теннису в Пекине
17:04
Как свердловчанам поставить вакцину от гриппа и для кого это будет бесплатно
17:01
Дочке криминального авторитета придется отдать миллионы за протараненный «Мерседесом» дом
17:00
Курган богат талантами: пловчиха Богатырева установила новый рекорд России
17:00
Роскошный дом на Рублевке отсудила бывшая жена миллиардера Товстика
17:00
Ноябрьск парит: в городе открылась первая общественная баня в русском стиле. Фото
17:00
Жизнь не по-детски: как провалившие тест по русскому дети мигрантов бьются за место в школе Тюмени
16:55
«Мы всегда были единым народом»: в Кургане празднуется День воссоединения новых регионов РФ. Фото, видео
16:54
Наследница криминального авторитета протаранила дом: кто такая Анастасия Цапок и чем «прославился» ее отец
16:53
Власти ХМАО раскрыли, каких узких специалистов не хватает в медицине
16:53
Беларусь остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Пермского края
16:52
Новый парк, огромная юла и русская изба: что посмотреть на строительном форуме с Екатеринбурге. Фото
16:51
Путин утвердил особый порядок продажи федерального имущества
16:50
В центре Тюмени появился гигантский арт-объект, притягивающий туристов
16:50
Сколько стоит арендовать и оборудовать квартиру в Челябинске
16:50
Пермяк изрезал знакомой лицо, потому что та не хотела оставаться в гостях
16:50
Как поставить прививку от гриппа в Челябинске и области
16:47
Захарова усомнилась, что на Украине стало больше русскоговорящих людей
16:47
В Госдуме призвали отменить повышение утильсбора, но с одним исключением
16:45
Хуснуллин доложил Путину, как в России меняются дороги
16:44
На Ямале начали курсировать новые автобусы для жителей отдаленных микрорайонов
16:43
В Тюмени откроется новый фитнес-клуб с секцией единоборств и студией йоги
16:41
В ХМАО мать выбила у сына алименты через суд
16:40
Уволилась воспитатель, избившая девочку в детском саду Асбеста
16:36
Тюменские таксисты грубо нарушают запрет властей
16:33
Муж убитой начальницы в Москве приехал с пистолетом на место трагедии
16:32
В челябинском поселке во время пожара погиб мужчина
16:32
В Тюмени появился новый каршеринг
16:28
В Европе поймали еще одного украинца, причастного к подрыву «Северных потоков»
16:28
Суд оставил в силе приговор севшему на 17 лет экс-главе департамента МО Куракину
16:23
Выяснилось, какое наказание понесет дочь Цапка, влетевшая на полной скорости в дом пенсионера
16:21
Пенсии в цифровых рублях в 2025 году: что это значит, когда введут и как получить
16:20
Ученый раскрыл, почему сезон ОРВИ начался раньше и грозит ли пермякам удаленка
16:20
Лавров рассказал о давлении со стороны Европы на США
16:17
ВСУ в Кировске переодевались в гражданскую одежду, чтобы скрыться от бойцов РФ
16:17
Бойцы на СВО «сразятся» с урожаем свердловских садоводов
16:17
Скончался экс-редактор знаменитого журнала «Огонек»
16:15
Екатеринбуржцы смогут улететь на остров с белоснежными пляжами и джунгли
16:15
Дождь с сильным ветром накроет Курган и Шадринск
16:14
Житель ХМАО попался на попытке пронести в ИВС запрещенную литературу
16:14
В Тюмени потратят полтора миллиарда на воду для дачников
16:10
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Росимущества за получение взятки в 13 млн
16:09
В Тюменской области 5000 военных пенсионеров получают вторую пенсию
16:07
Глава Польши заявил, что ежедневно общается с мертвым маршалом
16:05
Чем известен уволенный за мат тюменский телеведущий, который собрался на шоу «Голос»
16:05
Школьник незаконно купил ноутбук за банковский счет жительницы Шадринска
16:04
ВС РФ перехватили ракеты «Нептун» и освободили два населенных пункта: карта СВО на Украине на 30 сентября
16:03
Кровавая расправа: экс-сотрудник банка убил свою начальницу
16:03
Лавров указал на фатальные ошибки в украинском списке детей
16:02
Главврач, соратница Махонина и партийный функционер: кто претендует на мандат депутата пермского ЗС
16:01
В Ростове сотрудника Росимущества поймали на взятке в 13 миллионов
16:01
Путин провел встречу с Хуснуллиным
16:00
В титановой столице открыли парк имени легендарного мецената. Фото
16:00
Картаполов ответил, почему сейчас идет крупнейший за 9 лет призыв в армию
15:59
Как в ХМАО поставить вакцину от гриппа?
15:59
Shot: дочь криминального авторитета Цапка протаранила на машине стену дома
15:58
В пермской школе предлагают обменять вейп на пятерку по физкультуре. Фото
15:56
На федеральной трассе в Тюменской области открыли новый путепровод
15:55
Тюменцы полгода страдают от падающих туш в цехе по разделке мяса в их доме
15:53
Названа причина, почему мужчина зарезал свою начальницу в Москве
15:51
У генерал-лейтенанта Панова арестовали имущество на 240 миллионов рублей
15:49
Умер бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич
15:47
Командир спецназа «Ахмат» поделился подробностями о бое на ножах с бойцом ВСУ
15:45
Воспитательница свердловского детсада избила девочку
15:42
В ХМАО водитель «Сургутнефтегаза» перекрыл КПП базы из-за низкой зарплаты. Видео
15:41
«Стена дронов» в Европе и угрозы Киева о дальнобойных ударах: что сказал Песков 30 сентября
15:36
В 23 муниципалитетах Курганской области запустили отопление. Видео
15:34
Врач рассказал об опасности интервального голодания
15:34
В Тюмени отключат бесплатное ТВ
15:32
От заботы о людях — к заботе о себе: главу района Кубани подозревают в коррупции
15:31
Какие праздники отмечают 1 октября 2025: что можно и нельзя делать в этот день
15:31
Лавров жестко прошелся по выборам в Молдавии
15:28
Мужчина в Москве зарезал сотрудницу банка
15:28
Какие выплаты и льготы положены свердловским пенсионерам. Инфографика
15:27
В каких домах включили отопление в Кургане. Список
15:24
В Турции заявили об украинском беспилотнике на пляже. Фото
15:22
Челябинская «ГК Ариант» вошла в десятку самых убыточных в РФ по версии Forbes
15:21
Сколько зарабатывают металлурги в Челябинской области
15:20
Выяснилось, что может появиться на новой банкноте в 500 рублей
15:19
Мэр Науменко открыл школу креативных индустрий в Кургане. Фото
15:19
В акватории Обской губы поднимут заброшенную баржу
15:19
«С грустью в сердце»: в гордуме Челябинска простились с тремя депутатами
15:18
Названы два скрытых признака болезни сердца
15:17
Житель ХМАО совершил двойное убийство после ссоры с соседом
15:17
Усилит иммунитет и успокоит нервы: российские ученые создали антиоксидант из винограда
15:16
Лавров раскрыл, когда Путин выступит на «Валдае»
15:15
Легендарная группа «Чайф» отметила день рождения: особая связь с Курганской областью
15:14
Пермский полицейский спас четверых заблудившихся грибников
15:14
Скандальную блогершу Уланову оставили в СИЗО Екатеринбурга
15:13
В Москве задержали подозреваемого в убийстве замруководителя банка
15:12
В Кремле оценили слова главы МИД Украины о завершении конфликта
15:11
ЕС использует Молдавию для новых провокаций против России
15:09
В Польше задержан подозреваемый по делу о диверсии на «Северных потоках»
15:07
Названы одни из самых востребованных вакансий в Свердловской области
15:05
Жительницу Шадринска лишают исторического особняка, который она готова реставрировать. Фото
15:04
Кремль отреагировал на планы фон дер Ляйен возвести «стену дронов»
15:04
В Кремле резко отреагировали на угрозы Киева бить вглубь России
15:04
В Тюменской области за год подешевел картофель
15:03
Уволенный за мат тюменский телеведущий Никита Белов собрался на шоу «Голос»
15:02
Лукашенко заявил о переделе мира
15:00
Назван подрядчик для строительства снегоприемника в Перми
14:59
Минобороны показало, как Кировск в ДНР снова стал российским
14:58
Песков рассказал об усилиях России в палестинском урегулировании
14:56
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перекрытой дороги к дому курганского пенсионера
14:56
DHA: турецкие рыбаки нашли в Черном море начиненный взрывчаткой украинский дрон
14:55
Челябинцев приглашают бесплатно привить от бешенства домашних животных
14:55
Вице-премьер Хуснуллин встретится с Путиным
14:55
В Кремле оценили командировку Лаврова в ООН
14:55
Песков: жителям Одессы и Николаева опасно говорить о присоединении к РФ
14:53
Путин поздравил президента Абхазии с Днем Победы и Независимости страны
14:53
Три года вместе: как новые регионы воссоединились с Россией. Фотогалерея
14:50
В Европе придумали радикальный способ избавиться от таинственных беспилотников
14:48
В Пермском крае более 50 школ ушли на карантин из-за ОРВИ
14:48
В Тюмени откроется выставка «Будущее юридической науки в лицах»
14:46
Подмосковье скоро станет винодельческим регионом России
14:41
Сколько долгожителей получают увеличенную пенсию в Курганской области
14:39
Фон дер Ляйен создаст «стену дронов» в Европе
14:38
В ямальском перинатальном центре впервые за год родилась тройня. Фото
14:35
В России предложили пополнять бюджет «загробными деньгами»
14:35
ЦБ одобрил новый дизайн банкноты в 1000 рублей
14:33
Президент Польши высказался о своей привычке употреблять снюс
14:32
Российская армия сделала рывок в ДНР
14:30
В деле о сносе спорных строений возле пермского торгового центра назначена экспертиза
14:29
Google уступил в суде с российскими СМИ
14:27
Минобороны РФ назвало потери ВСУ за сутки
14:25
Челябинский фотокатализатор избавит от опасного хлора при выпуске лекарств
14:25
В Челябинской области простятся с 53-летним бойцом, погибшим в зоне СВО
14:23
Начальницу управления Крымского района на Кубани подозревают в злоупотреблении полномочиями
14:22
Нидерланды разместят в Польше ЗРК Patriot
14:21
В Курганской области вводится комендантский час для детей
14:21
Украина засекретила дело об убийстве главного идеолога Майдана
14:20
Обыски проходят у главы Крымского района Кубани
14:18
Задержали в веселом месте: в Тюменской области поймали разгулявшуюся воровку
14:16
Вывод челябинца из запоя закончился смертью, врача будут судить
14:16
МО РФ: российские военные освободили Северск Малый в ДНР
14:16
Крупный банк в Тюмени сменил офис, где обслуживал вип-клиентов
14:13
Два района Екатеринбурга не выполнили план по призывникам
14:10
Народные ансамбли, футбольный матч и DJ Smash: программа Дней Перми в Минске. Фото
14:10
В ЯНАО из-за долгов в 1,5 млрд рублей будут банкротить крупную буровую компанию
14:08
ЦБ утвердил дизайн новой купюры в 1000 рублей
14:07
«Я сыном его считал»: Лукашенко вновь разочаровался в Зеленском после его нападок
14:06
Депутат Барбашин помог семье бойца СВО, оставшейся без жилья после пожара в Челябинске. Фото
14:05
В Абхазии отметили годовщину Дня победы и независимости. Видео
14:03
В Челябинске земли школы и налоговой инспекции перешли в собственность мэрии
14:02
СВР: Киев готовит провокацию НАТО
14:01
В ХМАО в первый день октября ожидается шторм
14:00
Челябинский губернатор Текслер поздравил с Днем воссоединения новых территорий с РФ. Видео
13:59
Вирус бешенства пробрался в челябинский детсад
13:58
В ХМАО женщины массово идут работать курьерами
13:56
Молодежный кластер «Салют» в Екатеринбурге расширяет событийную программу
13:56
На Дальнем Востоке пресекли контрабанду частей краснокнижных животных
13:56
Начальницу управления на Кубани подозревают в злоупотреблении полномочиями
13:53
СВР: Киев планирует спровоцировать Европу на военный ответ России
13:53
«Восстановлена историческая справедливость»: россиян поздравили с Днем воссоединения с новыми регионами
13:49
Мощный ветер обрушится на Свердловскую область
13:47
Отель с термальным комплексом появится рядом с «Екатеринбург-Экспо». Фото
13:47
Уклонения не допустить: в Тюменской области утвердили распоряжение об осеннем призыве
13:45
Сохранить и приумножить капитал: во что россиянам вкладывать деньги в конце 2025 года
13:42
Столтенберг: Зеленский отказался от завершения конфликта и выбрал воевать
13:41
Правоохранители заинтересовались главой Крымского района Кубани
13:37
СВР: Украина готовит провокацию
13:33
В Тюмени больше полутора месяцев не могут найти пропавшую женщину. Фото
13:32
В Перми прививку от гриппа можно сделать на рынке и в парке развлечений
13:31
Хорошо, что не в топе: аренда жилья в Тюмени дорожает медленнее, чем по России
13:30
В Дагестане задержаны четверо человек за попытку подрыва отдела полиции
13:30
Екатеринбуржец уехал на машине и бесследно пропал, его ищут третьи сутки. Фото
13:30
Мирный житель подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
13:22
В школы Курганской области устроились работать 20 священнослужителей: что они преподают
13:20
Силовики устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге. Фото
13:17
Перчатку размером с человека заметили в Екатеринбурге. Фото
13:14
В Кургане во второй половине октября выпадет снег. Скрин
13:14
Несуществующий медведь, гуляющий по экопарку, перепугал тюменцев
13:13
В Краснодаре арестовали компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Момотова
13:11
В Дагестане предотвратили подрыв в отделе полиции
13:10
Пермский зоопарк отменил скидки
13:10
В Минфине отчитались о первых платежах цифровым рублем
13:02
Суд арестовал компаньона экс-судьи Момотова
13:01
Глава МЧС по Кабардино-Балкарии пойман на взятке в два миллиона рублей
13:01
На Урале стало так тепло, что перелетные птицы остаются на зиму
13:00
Московскую авиакомпанию оштрафовали за отказ в посадке пассажира из ЯНАО
12:59
Названо место, где похоронят автора романа «Охота на пиранью» Бушкова
12:59
Трассу Пермь — Березники перекроют. Схема
12:58
Курганские депутаты выбрали новых глав комитетов облдумы
12:53
В ЯНАО мужчину загоняли по врачам, которые затрудняются диагностировать его заболевание
12:51
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший
12:50
Народные приметы на 1 октября 2025: что может принести беду в Аринин день
12:49
Банк России выпустит памятные монеты. Фото
12:49
Индексация зарплат и пенсий, введение цифрового рубля: какие законы вступят в силу с 1 октября
12:48
В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» посвятит концерт памяти основателя
12:47
От «Курганприбора» до сенатора: чем известен политик Муратов, которого переизбрали в Совфед
12:44
Бастрыкин заинтересовался приговором, который суд вынес жителям за избиение полицейских в ХМАО
12:44
Иностранца задержали в Волгограде за призывы к терроризму
12:44
Как изменятся цены на отечественные и импортные авто после нового расчета утильсбора с 1 ноября
12:39
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате нападения на колледж в Архангельске
12:39
Стали известны кандидаты на пост главы Лысьвы в Пермском крае
12:38
В школе Ноябрьска, которую эвакуировали, искали подозрительный предмет
12:37
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества
12:37
Курганский сенатор Муратов сохранит место в Совете Федерации на пять лет
12:36
В Тюмени закрылся один из популярных магазинов готовой еды
12:34
Главу МЧС по КБР задержали по подозрению в получении взятки
12:32
Якушев рассказал, как изменилась жизнь в новых регионах после воссоединения с Россией
12:30
Бастрыкин взял на контроль массовую драку подростков в Тюмени
12:30
Ночью спокойнее: как сделать МРТ в Кургане без суеты и очередей. Видео
12:28
В Екатеринбурге завоют сирены, а телеканалы прервут эфиры
12:28
Нижегородского чиновника обвиняют во взятке в размере 55 миллионов
12:27
Челябинская гордума согласовала инвестпрограмму ПОВВ
12:25
В Ноябрьске из школы эвакуировали учеников и педагогов
12:23
Челябинец лишился автомобиля из-за 109 штрафов от ГАИ
12:22
Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на константиновском направлении
12:22
Напавший на колледж в Архангельске частично признал свою вину
12:21
Виктор Момотов пришел на первое заседание по иску об изъятии его имущества
12:21
Исчезнут ли в Тюмени бесплатные туалеты: ответ мэра города
12:20
Бывшему свердловскому вице-губернатору Чемезову предъявлено обвинение
12:18
Старожил мэрии в ХМАО возглавила ключевой департамент
12:13
В Челябинске расширят возможности бесплатного такси
12:13
Телефонные мошенники взломали Telegram жены осужденного тюменского депутата
12:12
Кухарук сделал заявление в День воссоединения с новыми регионами
12:10
FT: ЕС начнет подготовку к приему Украины и Молдавии, минуя Венгрию
12:10
В Челябинской области едва не взорвался многоквартирный дом из-за утечки газа
12:07
Володин рассказал, какие новые законы заработают в октябре
12:05
В Мордовии задержан юноша поджигавший релейные шкафы по заданию ВСУ
12:04
Замглавы Салехарда продлили меру пресечения
12:02
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман арестован за взятку
12:02
Отключение «Госуслуг» от нового мессенджера оказалось фейком
12:01
В городе ХМАО столкнулись с дефицитом самой популярной марки бензина
12:01
В Пермском крае на пожаре погибли двое мужчин
12:00
Рецидивист из Копейска, пытавшийся сжечь собутыльника, предстанет перед судом
11:57
Стало известно, что сказал напавший на преподавателей техникума в Архангельске
11:55
Российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области
11:55
Бюджет Челябинска на 2025 год увеличен на 750,7 млн рублей
11:54
В Челябинске введут новые штрафы
11:53
Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга
11:49
Экс-замгубернатора Краснодарского края подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО
11:47
Губернатор Шумков рассказал о скором завершении ремонта спорткомплекса «Динамо», где появится парковка. Фото
11:47
ФСБ: в Мордовии задержан мужчина, который поджигал ЖД-объекты
11:47
Стало известно, сколько заплатят олигархи за тюменский бомж-тур
11:46
Когда в Академическом появится новый трамвайный маршрут
11:43
Екатеринбуржцы обвинили авторитета в краже элитных авто: что сделали силовики
11:42
В Тюмени появятся новые автобусы
11:41
Россия предприняла неожиданный шаг на мировой арене по отношению к Японии
11:41
Бизнесмен Портнягин высказался о претензиях ФНС на почти миллиард рублей
11:39
На Ямале неожиданно отменили еще один популярный авиарейс
11:37
Раскрыто количество брендов автомобилей, производимых в России
11:37
Путин одобрил передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
11:33
Свердловчанам предлагают зарплаты больше, чем они хотят
11:31
«Дерьмо, но лучшее, что есть»: в Европе раскрыли свое отношение к фон дер Ляйен
11:29
Брошенные машины в Челябинске эвакуируют через неделю
11:28
Бывшего замгубернатора Кубани подозревают в хищении гумпомощи для СВО
11:27
Турция перекрыла движение судов через Босфорский пролив
11:24
От железнодорожника до председателя курганского парламента: досье спикера облдумы Фролова
11:20
Жительница Кузбасса выиграла 20 млн рублей
11:19
Экологи газотранспортного предприятия выпустили в Обь краснокнижного осетра
11:18
Бизнес озвучил комфортный уровень ключевой ставки
11:16
Бизнес слишком дорого обходится: почему в Тюмени повально продают производственные цеха. Инсайд
11:16
Челябинец спродюсировал сериал про строгую учительницу с Ароновой в главной роли
11:15
В Екатеринбурге представили проект главного парка города: когда его создадут
11:15
Глава Ямала поздравил жителей новых регионов с годовщиной воссоединения
11:13
Полпред Жога раскрыл, как изменился Донбасс и Новороссия при поддержке Урала
11:13
В мэрии Челябинска рассказали, сколько времени уйдет на включение отопления в жилых домах
11:12
В Кургане выбрали спикера нового парламента: Фролов возглавил областную думу в третий раз
11:10
В Госдуме раскрыли, какая категория пенсионеров получит прибавку к пенсии 1 октября
11:10
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
11:09
Алиханов назвал категории авто, которые сильнее всего подорожают из-за утильсбора
11:09
Почти сотня человек пострадала при обрушении крыши школы-интерната в Индонезии
11:07
Лидер финансовой пирамиды рвется на свободу, он похитил миллионы у свердловчан
11:07
Александр Моор в праздник рассказал о помощи Тюмени Краснодону
11:06
Бюджет Челябинской области подстрахуют кредитными линиями
11:05
В Пермском крае умер известный реаниматолог Дмитрий Антипин
11:02
Магнитная буря 1 октября 2025: чего ждать метеозависимым и как пережить
10:57
Угроза миновала: в Тюмени Тура стремительно пошла вверх
10:55
Минпромторг спрогнозировал динамику цен на авто из-за нового утильсбора
10:54
В ЕС предложили новый план по замороженным российским активам
10:54
Правительство США может приостановить работу в ближайшие дни: что такое шатдаун и почему он выгоден Трампу
10:51
В ХМАО полиция задержала рыбака с краснокнижной стерлядью
10:50
В Индонезии обрушилась школа-интернат, дети находятся под завалами
10:50
В Тюмени пошел первый снег. Видео
10:50
Педагог-психолог из Кургана участвует в конкурсе за звание лучшего в России
10:48
Назван реальный рост цен на новые иномарки за год
10:45
Названы категории авто, для которых сохранят льготный утильсбор
10:45
Суд арестовал свердловчанина, швырнувшего чайник с кипятком в падчерицу
10:45
Артюхов в Москве поделился опытом поддержки участников СВО на Ямале
10:43
Во дворе детского сада в Челябинской области появился очаг бешенства
10:42
Тюменец изнасиловал старушку и пытался сбежать на велосипеде
10:39
На крупном пермском промышленном узле появится новая дорога
10:39
Музей в Перми вместо билетов просит у гостей стихотворение Есенина
10:36
Большинство россиян рассказали о сложностях при получении шенгена
10:36
Матвиенко обратилась к курганским депутатам нового созыва
10:34
Сальдо рассказал о настроениях жителей в подконтрольном Украине Херсоне
10:34
Володин поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией
10:33
В Госдуме высказались об отмене нескольких льгот для пенсионеров
10:33
Подполковник полиции распылил огнетушитель в лицо свердловчанке. Видео
10:30
В Тюмени вырастет плата за детские сады
10:26
На Ямал приехали новые врачи: что о них известно
10:25
В Екатеринбурге соединят две улицы ради нового квартала со школой
10:25
К отопительному сезону готовы: в «курганской рублевке» запустили все котельные
10:22
Женщина напала на памятник погибшим воинам на СВО в Приамурье
10:19
Россиянам назвали средство, которое сможет заменить паспорт в повседневной жизни
10:17
Мужчина в галстуке перелез через забор Белого дома
10:16
В Пермский край пришли сильные заморозки
10:15
Каким будет октябрь в Челябинской области
10:14
Ямальская воровка похитила деньги со счета участника СВО
10:13
В Тюменской области восстановят дамбы после исторического паводка
10:11
Стадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен
10:10
10:09
В Екатеринбурге представили новую технологию оповещения населения
10:07
Российский посол раскрыл данные о жертвах среди мирного населения от ударов ВСУ
10:04
На Ямале уволили силовика, не предоставившего сведения о доходах
10:02
В Кургане сотрудники МЧС спасли 23 человека из горящей пятиэтажки. Фото
10:02
Российских пенсионеров предупредили об изменении выплат с 1 октября: к чему готовиться
10:00
Генпрокуратура требует изъятия активов у отставного судьи Верховного суда
09:57
Ашинский метзавод перестанет выпускать кухонную посуду
09:56
Военные США бьют тревогу из-за новой оборонной стратегии
09:55
После вмешательства депутата Госдумы Лантратовой в Челябинской области расселили дом-развалюху
09:55
Ремонту быть: принято решение по расширению одного из крупнейших тюменских трактов
09:52
В курганском ЦПКиО отпразднуют присоединение новых регионов к РФ
09:51
Задушил и добил молотком: убийцу из ЯНАО отправили в колонию строгого режима
09:51
Свыше 2 тысяч мирных жителей не могут покинуть зону боев в Купянске из-за ВСУ
09:48
В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов на стройках и рынках. Видео
09:48
Трамваи в Челябинске получат новую временную нумерацию
09:45
В России запустили федеральную программу для поддержки молодых бизнесменов
09:41
Родственники жертв теракта в «Крокусе» избегают заседаний суда
09:41
Задержки и отмены рейсов в России утром 30 сентября: где и какие сбои
09:36
В Кургане временно отключат воду по 452 адресам. Список
09:28
Захарова назвала призыв Лондона к миру на Украине саморазоблачением
09:28
Курганец отсудил у своей управкомпании почти 300 тысяч за потоп
09:24
Минобороны РФ сообщило о крупной атаке ВСУ по регионам
09:23
Суд принял решение о переносе процесса по делу посадки самолета в поле
09:20
Что известно о бывшем курганском полковнике Шамине, подписавшем контракт с Минобороны
09:18
Россия нарастила поставки газа в ключевую страну
09:16
В Курганской области зафиксировали заморозки более минус 11 градусов
09:14
ВС РФ уничтожили 81 БПЛА за ночь
09:13
В Норвегии расследуют появление дрона на газовом месторождении
09:09
ВС РФ близки к освобождению населенного пункта в ДНР
09:05
Фигурантка дела Долиной пожаловалась на ухудшение состояния в СИЗО
09:01
Атака украинских дронов вызвала пожары в нескольких регионах России: карта БПЛА за 30 сентября
08:58
В Волгоградской области отражена атака БПЛА
08:57
Покупка нового автомобиля в России становится дороже
08:53
Пугачева сохранила контроль над своим главным активом в России
3
08:49
В школе Иркутска несколько учеников пострадали из-за давки в гардеробе
08:48
Пермяк отсудил у маркетплейса около 2 млн рублей из-за премиальных ноутбуков
08:46
Туристка из Екатеринбурга опознала соотечественников на турецком курорте по одной детали
08:45
Россия вошла в тройку лучших стран в области интернета
08:45
«Доход от 100 тысяч»: как работают новые схемы мошенников с подработкой
08:45
Под Екатеринбургом стоит уникальный автомобиль Путина. Фото
08:40
Пугачева сохранила права на свои песни в России
08:40
В мэрии Кургана утвердили ответственного за материально-техническую базу
08:38
Назван популярный продукт, который резко подешевел в российских магазинах
08:37
В Красноярске задержана журналистка по делу о фейках о ВС РФ
08:35
В Новом Уренгое замдиректора школы поймали на взятках от бизнесмена из Екатеринбурга
08:28
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения: как это будет и для чего это делается
08:25
В Красноярске задержали журналистку, распространявшую фейки о ВС России
08:23
В Курске наградили отличившихся военнослужащих
08:21
Одна из стран Азии планирует направить в Россию трудовых мигрантов
08:20
Депутату думы Ханты-Мансийска грозит уголовное дело за злоупотребление полномочиями
08:15
Трамп получит выплату от YouTube
08:15
У иноагента Смольянинова* обнаружили новый долг
08:15
Три года назад Донбасс и Новороссия воссоединились с Россией: что изменилось за это время
08:15
Девочка размером с ананас родилась в Свердловской области
08:08
Россия намерена создать уникальную систему
08:07
Два главных изменения: чего ждать в 2025 году от осеннего призыва в армию
08:03
Трамп выступит с речью из Белого дома
08:00
Губернатор Тюменской области обсудил на Госсовете меры поддержки бойцов СВО
08:00
ВСУ атаковали Ростовскую область
08:00
В Тюмени последний день сентября обойдется без осадков
07:55
В Генштабе раскрыли, сколько россиян призовут на военную службу осенью
07:53
Глава Херсонской области оценил шансы завершения СВО в 2025 году
07:52
В Свердловской области потеплеет из-за смещения антициклона
07:48
В Прикамье героически погибшему бойцу СВО установят мемориальную доску
07:48
Трамп сегодня выступит с объявлением из Белого дома
07:45
Бывший курганский топ-силовик ушел на СВО. Инсайд
07:42
В ГД предупредили о новой схеме развода россиян в дни рождения
07:41
Усилия Трампа не спасли США от надвигающегося кризиса
07:40
Рассрочки больше не будет: тюменские застройщики уходят от популярного механизма продаж. Инсайд
07:39
Автомобилистов ждет повышение утильсбора с 1 ноября: как это повлияет на стоимость машин
07:37
Управляющий делами челябинского губернатора знал о подозрениях до своего ареста
07:35
Главная переправа Салехарда возобновила работу после непогоды
07:26
Экс-чиновник избежал наказания за нарушения во время стройки космодрома Восточный
07:25
Умеренный рост и снижение: динамика цен на товары и услуги в ЯНАО
07:22
В российском регионе выпал первый снег
07:15
Чехию уличили в связях с украинскими террористами
07:13
Что происходит в России с бензином: почему цены летят в космос и кто это остановит
07:10
Полиция Нижневартовска взяла золото по плаванию в Ханты-Мансийске. Фото
07:06
Малообеспеченным семьям готовят новый налоговый вычет
07:02
В Киргизии назначены досрочные выборы
06:58
Каждый шестой родитель в Прикамье возьмет отпуск на время осенних каникул
06:50
Популярному блогеру грозит уголовная статья
06:48
В Минтрансе раскрыли, когда в России появится аэротакси
06:48
В шести регионах страны пенсионерам приготовили особый подарок
06:41
Супруги из ЯНАО выступят в финале на гала-концерте в Петербурге
06:41
Названы два новых города, которые хотели бы войти в состав России
06:30
Власти начали тотальную проверку цен на бензин
06:28
Российские ученые разработали ПО, которое поможет найти следы мазута в море
06:27
Судебные приставы взыскивают с актера Петренко более 1,3 млн рублей
06:25
В октябре ожидается дефицит осадков в Кургане. Скрин
06:20
Педагогам готовят финансовый сюрприз ко Дню учителя
06:20
СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге
06:18
В Кургане летучая мышь напугала жильцов многоквартирного дома. Видео
06:16
В РФ создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей
06:12
Уровень воды в реке Казым в ХМАО упал до критической отметки
06:05
В ГД предложили отменить утильсбор для некоторых автомобилей
05:56
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
05:52
В Челябинской области началась новая волна урожая груздей, несмотря на снег
05:51
Курганская область получит 23 млн рублей на автоматизацию дорожного движения
05:47
Ямальские шахматисты 14-ый раз победили на всероссийском турнире
05:42
В России начнут сажать в самолет и поезд по биометрии
05:38
Конвой президента Эквадора атаковали 350 человек
05:35
Пермского хакера Артема Зайцева судят за налоговое преступление
05:27
Стало известно, сколько власти Кургана заплатили лучшим водителям и кондукторам
05:07
Движение по Крымскому мосту перекрыто
05:07
Десятки тысяч иномарок рискуют лишиться тонировки
04:57
Свидетель дал показания на новгородского министра, обвиняемого в получении взятки
04:53
В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков
04:48
Минтранс: метро по всей России перейдут на биометрию
04:46
В Екатеринбурге прошла первая ночная обкатка нового трехсекционного трамвая. Фото
04:46
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
04:38
Курганец спилил семь берез и попал под уголовное дело
04:26
Уиткофф рискует уйти в отставку
04:20
Мерц выступил с неоднозначным заявлением о войне Германии
04:14
В Швеции осадили минобороны Украины
03:49
Пермский край получит миллионы на модернизацию дорог
03:46
Трамп планирует собрать «Совет мира» для решения конфликта в Газе
03:44
В аэропортах Краснодара, Калуги и Ставрополя введены временные ограничения
03:42
Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака
03:41
Песков рассказал, собирается ли Путин заводить соцсети
03:35
Суд арестовал имущество бывшего судьи ВС Виктора Момотова на 9 млрд рублей
03:31
Подземный толчок зафиксирован недалеко от Петропавловск-Камчатского
03:30
В ближайшие недели ямальцы могут увидеть полярное сияние. Фото
03:22
Брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ: кто он такой, что делал на Украине
03:20
В четырех регионах России перестанут рассылать бумажные повестки
03:19
Воевавший на стороне ВСУ брат Вэнса заявлен спикером на форум в Варшаве
03:19
Появилось видео, как раскаленный металл травмировал рабочих на заводе в Ревде
03:18
Грузчик и член союза писателей: чем известен погибший Бушков
03:15
Глава Кургана присвоил спортивный разряд хоккеисту. Фото
02:50
Вэнс: правительству США грозит шатдаун
02:49
ХМАО получит 11,1 миллион рублей на умные светофоры
02:42
Государство продало долю в «Союзмультфильме»
02:30
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
02:15
Путин поздравил жителей Донбасса и Новороссии с воссоединением
02:12
Путин раскрыл, сколько объектов построила Россия в Донбассе
02:11
Глава Минобороны РФ подписал приказ о новом призыве
02:02
В США заявили, что НАТО не сможет защититься при конфликте с Россией
01:48
Захарова обвинила ЕС в финансовом шантаже избирателей в Молдавии
01:42
Пермские синоптики дали прогноз погоды на последний день сентября
01:40
Сенаторы придумали, как спасти дома на Крайнем Севере от замерзания
01:35
В Екатеринбурге «Нива» влетела в КамАЗ, погиб водитель. Фото
01:31
Итальянская наемница Шифф получила 14 лет за участие в конфликте на Украине
01:13
Аэропорт в Волгограде приостановил работу на фоне атаки БПЛА по регионам России: онлайн-трансляция
01:12
На умные светофоры в Тюменской области выделят 18,8 миллионов рублей
01:10
Волгоградская авиагавань временно приостановила работу
01:02
Субсидию в 110 млн рублей на улучшение ситуации на дорогах направят в Челябинскую область
01:01
СК России проверит законность выселения пенсионеров из общежитий в Кургане
00:55
Польша объявила о начале войны в Европе
00:53
Писатель Александр Бушков скончался в возрасте 69 лет
00:48
Один человек погиб и десятки получили ранения из-за обрушения школы в Индонезии
00:46
Глава Пентагона Хегсет получил скейтбордом в пах
00:40
Скоро в Тюмени начнут реставрацию купеческого особняка Михалева. Фото
00:35
Defence24: Польша выставила на продажу советские Су-22
00:05
Президент Мадагаскара отправил в отставку правительство
00:02
Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев в первой половине октября. Скрин