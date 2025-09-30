30 сентября 2025

Глава СК Бастрыкин считает приговор юноше в Нижних Сергах несправедливым

Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу подростка в Нижних Сергах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростку назначили год и восемь месяцев условно
Подростку назначили год и восемь месяцев условно Фото:
новость из сюжета
В Нижних Сергах подросток с ноги ударил школьницу

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о доказательной базе уголовного дела в Нижних Сергах (Свердловская область), где парень с разбега влетел в девушку. Основанием для запроса послужила информация о мягкости приговора. Об этом рассказали в telegram-канале СК России.

«Отмечается, что родители осужденного не хотят переводить его в другую школу и он снова продолжит обучение с пострадавшей. Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости», — говорится в сообщении.

Ранее Нижнесергинский районный суд Свердловской области вынес приговор 15-летнему подростку. Парень с разбега пнул школьницу и сломал ей ребра. Юношу признали виновным и назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно. У него будет испытательный срок в два года.

Ранее сообщалось, что парень пнул девочку ради видео в TikTok. По другой версии — школьница якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме — в этом сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о доказательной базе уголовного дела в Нижних Сергах (Свердловская область), где парень с разбега влетел в девушку. Основанием для запроса послужила информация о мягкости приговора. Об этом рассказали в telegram-канале СК России. «Отмечается, что родители осужденного не хотят переводить его в другую школу и он снова продолжит обучение с пострадавшей. Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости», — говорится в сообщении. Ранее Нижнесергинский районный суд Свердловской области вынес приговор 15-летнему подростку. Парень с разбега пнул школьницу и сломал ей ребра. Юношу признали виновным и назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно. У него будет испытательный срок в два года. Ранее сообщалось, что парень пнул девочку ради видео в TikTok. По другой версии — школьница якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...