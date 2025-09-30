Глава СК Бастрыкин считает приговор юноше в Нижних Сергах несправедливым

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о доказательной базе уголовного дела в Нижних Сергах (Свердловская область), где парень с разбега влетел в девушку. Основанием для запроса послужила информация о мягкости приговора. Об этом рассказали в telegram-канале СК России.
«Отмечается, что родители осужденного не хотят переводить его в другую школу и он снова продолжит обучение с пострадавшей. Следственным управлением СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос обжалования приговора ввиду его мягкости», — говорится в сообщении.
Ранее Нижнесергинский районный суд Свердловской области вынес приговор 15-летнему подростку. Парень с разбега пнул школьницу и сломал ей ребра. Юношу признали виновным и назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно. У него будет испытательный срок в два года.
Ранее сообщалось, что парень пнул девочку ради видео в TikTok. По другой версии — школьница якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. После общественного резонанса парень удалил страницы в соцсетях, и вскоре был задержан. Все новости по теме — в этом сюжете.
