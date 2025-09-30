Семерых сотрудников Росгвардии арестовали в Северной Осетии

Верховный суд Северной Осетии арестовал семерых сотрудников Росгвардии, включая начальника ведомства и его заместителей. Решение принято 30 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
«Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки)», — приводит слова ведомства ТАСС. Подозреваемые пробудут в СИЗО до 28 ноября.
Ранее стало известно, что был арестован руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. Он также пробудет под стражей до 28 ноября текущего года. Самого мужчину задержали 29 сентября за подозрение в получении взятки в особо крупном размере.
