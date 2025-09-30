30 сентября 2025

Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам РФ

Медведев считает, что подлодки США не отправлялись к берегам РФ
Медведев считает, что подлодки США не отправлялись к берегам РФ Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение в отправке американских ядерных подлодок к берегам РФ. Об этом политик рассказал в соцсети.

«Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он „отправил к российским берегам“, описывая в этой серии, „что они были очень хорошо спрятаны“», — написал Медведев в соцсети X. Он добавил, что разгадка голливудского триллера раскрывается цитатой из советского детективного сериала: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Ранее Трамп уже заявлял, что направлял подлодки к российским берегам. По его словам, эта мера была ответом на упоминание ядерного оружия в заочной дискуссии с зампредом Совбеза Медведевым в соцсетях, передает «Царьград».

