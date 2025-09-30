Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение в отправке американских ядерных подлодок к берегам РФ. Об этом политик рассказал в соцсети.
«Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он „отправил к российским берегам“, описывая в этой серии, „что они были очень хорошо спрятаны“», — написал Медведев в соцсети X. Он добавил, что разгадка голливудского триллера раскрывается цитатой из советского детективного сериала: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».
Ранее Трамп уже заявлял, что направлял подлодки к российским берегам. По его словам, эта мера была ответом на упоминание ядерного оружия в заочной дискуссии с зампредом Совбеза Медведевым в соцсетях, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.