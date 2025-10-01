Всем российским пенсионерам могут ввести выплату ко Дню пожилого человека

Всем российским пенсионерам могут назначить единую выплату ко Дню пожилого человека. С предложением установить федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для всех пенсионеров страны к 1 октября выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение направлено главе Социального фонда России Сергею Чиркову.
«Прошу вас рассмотреть возможность проработки вопроса об установлении единой федеральной выплаты ко Дню пожилого человека в размере 5000 (пяти тысяч) рублей для всех пенсионеров Российской Федерации», — говорится в обращении вице-спикера, доступ к которому есть у РИА «Новости». Чернышов объяснил инициативу стремлением обеспечить справедливое отношение к пожилым людям по всей стране.
В письме уточняется, что на данный момент праздничная выплата ко Дню пожилого человека отсутствует на федеральном уровне, хотя отдельные регионы самостоятельно принимают решения о дополнительной материальной поддержке пенсионеров. По мнению Чернышова, такая практика создает неравенство между пенсионерами в зависимости от их места проживания. Он подчеркнул, что забота о старшем поколении должна быть системной и одинаковой для всех граждан России.
Ранее с подобной инициативой выступили от фракции «Справедливая Россия — За правду». Депутаты Госдумы предложили установить федеральную надбавку ко Дню пожилого человека для пенсионеров от 70 лет.
Международный день пожилых людей, который ежегодно проходит 1 октября, был провозглашен Организацией Объединенных Наций с целью акцентировать внимание общества на вопросах, связанных со старением населения, напомнил RT. В России к этой дате в ряде регионов предусмотрены единовременные выплаты пенсионерам, однако порядок их предоставления и суммы различаются в зависимости от субъекта страны. Дополнительную финансовую поддержку получат пенсионеры, проживающие в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Приморском крае, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях.
Празднования уже начались. Так ко Дню пожилого человека прошли гастрономическая выставка и выставка изделий ручной работы в Дубне, сообщил 360.ru.
