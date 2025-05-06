Цена газа для жителей стран ЕС стала рекордной в 2024 году

Во втором полугодии 2024 года средняя стоимость газа для потребителей в Европейском союзе достигла наивысшего уровня за весь период ведения статистики. Об этом сообщает Евростат.
«Во второй половине 2024 года цена выросла до 0,1233 евро за кВт-ч, что стало самым высоким показателем, зафиксированным с начала сбора этих данных», — передает ведомство. Там уточнили, что доля налогов в структуре стоимости газа достигла 30%, что свидетельствует о постепенном сворачивании субсидий, введенных европейскими государствами в 2022 году для смягчения последствий роста цен на энергоносители.
Во втором полугодии 2024 года наибольшие тарифы на газ для домашних хозяйств были зафиксированы в Швеции (0,1893 евро за кВт·ч), Нидерландах (0,1671 евро за кВт·ч) и Италии (0,1586 евро за кВт·ч). Наиболее низкие цены отмечались в Венгрии (0,032 евро за кВт·ч), Хорватии (0,046 евро за кВт·ч) и Румынии (0,054 евро за кВт·ч). За рассматриваемый период повышение цен наблюдалось в шести из двадцати трех стран ЕС, предоставивших соответствующие данные.
Для промышленных предприятий и иных крупных потребителей средняя цена на газ с учетом налогов составила 0,0624 евро за кВт·ч, что немного выше показателя первой половины прошлого года. Самые высокие тарифы для этой категории потребителей зарегистрированы в Швеции, Финляндии и Словакии.
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