Шесть подростков из четырех регионов РФ задержали за террористическую деятельность

В четырех регионах России задержаны подростки по обвинению в терроризме
В четырех регионах России задержаны подростки, обвиняемые в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Подросткам из Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан предъявлены обвинения.

«Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России предотвращен ряд преступлений террористического характера, в которые были вовлечены несовершеннолетние», — сообщили представители СК в  telegram-канале ведомства. Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны несовершеннолетние из Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан. Большинству фигурантов уже предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму, участии в деятельности запрещенных организаций и приготовлении к совершению теракта.

Операция прошла при поддержке ФСБ России. По словам Петренко, несовершеннолетние попадали под влияние экстремистов через приложения для обмена сообщениями и социальные сети. Она отметила, что подростки использовали интернет для пропаганды терроризма, планирования преступлений и распространения опасной информации среди сверстников.

В официальном сообщении Следственного комитета уточняется, что в Башкортостане 14-летняя школьница на личной странице распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска. В Оренбургской области 15-летний подросток вступил в международное движение, признанное в России террористическим, и по переписке обсуждал поджоги, нанесение неонацистских граффити и порчу автомобильных шин за денежное вознаграждение.

В Брянске администратор telegram-канала опубликовал видео с признаками оправдания терроризма. В Челябинской области трое подростков пытались по полученным в мессенджере инструкциям поджечь релейный шкаф на железной дороге.

По ходатайству следствия большинству фигурантов избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Сейчас ведется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств дел. Следственный комитет РФ призывает подростков не доверять незнакомцам в интернете и не поддаваться манипуляциям, чтобы избежать вовлечения в преступления.

