ФСБ: один из задержанных за подготовку массовых убийств в РФ хотел убить учителя

Один из задержанных по подозрению в подготовке массовых убийств в России признался, что планировал нападение на учителя биологии. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным ведомства, задержанный составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин» жить.
«Решил убить учителя по биологии», — приводит слова задержанного ЦОС ФСБ. Его признание прозвучало на фоне расследования дел о подготовке массовых убийств в различных регионах страны.
Ранее ФСБ сообщила о проведении совместной операции с МВД, СК и Росгвардией в 75 регионах. В результате были задержаны пятеро граждан РФ, подозреваемых в подготовке преступлений в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних из Челябинской области. В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела, пресечена деятельность 59 администраторов деструктивных каналов и чатов в мессенджере Telegram.
