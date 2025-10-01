MAX блокирует доступ россиянам через неофициальные версии приложения

Платформа MАХ блокирует доступ через неофициальные клиенты из-за угрозы безопасности
Мессенджер MAX ограничивает доступ к своему интерфейсу с помощью альтернативных клиентов — неофициальных приложений, через которые можно войти в мессенджер. По информации пресс-службы сервиса, подобное несет потенциальную угрозу для безопасности пользовательских данных.

«Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых „альтернативных клиентов“, которые предоставляют доступ к MAX, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. Центр безопасности MAX оперативно блокирует доступ через подобные приложения», — сказали в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.

Применяемые меры направлены на защиту пользователей от действий мошенников и злоумышленников. В компании напомнили, что загрузить официальное приложение национального мессенджера MAX можно во всех популярных онлайн-магазинах приложений.

В марте мессенджер VK представил бета-версию цифровой платформы MAX, которая позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для загрузки в App Store, RuStore и Google Play. Развитием национального мессенджера на базе Max занимается дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».

