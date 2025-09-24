Минэнерго обеспокоилось ценами на топливо в России

Минэнерго: ведется работа по стабилизации цен на топливо
В Минэнерго проводят ежедневный мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов, рассказали в ведомстве
Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет меры по удержанию стабильного уровня цен на топливо, а также проводит регулярный анализ ситуации на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщили в ведомстве.

«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — указано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Сообщается об уже сформированном необходимом уровне запасов нефтепродуктов. Они используются для оперативного реагирования при возникновении необходимости, сообщили в Минэнерго.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предлагала увеличить объемы переработки нефти и поставок топлива на региональные нефтебазы. Также рассматривалась возможность продления ограничений на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка.

