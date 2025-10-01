Коммерсант: московский бизнесмен пытался обмануть Минобороны при выполнении секретного гособоронзаказа

Коммерсант: бизнесмен приговорен к семи годам за попытку обмануть Минобороны
Московского бизнесмена осудили на 7 лет за мошенничество с секретным гособоронзаказом
Московского бизнесмена осудили на 7 лет за мошенничество с секретным гособоронзаказом

Московский бизнесмен Сергей Котович осужден на 7 лет колонии за мошенничество при выполнении секретного гособоронзаказа. Учредитель ВНПО «Принт» признан виновным в хищении бюджетных средств Минобороны РФ на сумму около 200 млн рублей.

«Судья Ольга Киселькова признала вину подсудимого в хищении бюджетных средств, выделенных Минобороны ВНПО „Принт“ на выполнение неких секретных работ на двух объектах в рамках гособоронзаказа, полностью доказанной», — сообщает издание «Коммерсантъ». Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в сентябре 2023 года. Бизнесмен был задержан в январе 2024 года после вызова на допрос, а Никулинский райсуд Москвы отправил его в СИЗО, учитывая наличие недвижимости за границей.

Адвокаты Котовича настаивали на его невиновности, утверждая, что контракт 2020 года был полностью выполнен и оплачен без каких-либо претензий со стороны Минобороны. Защита подчеркивала, что предприятие длительное время успешно выполняло гособоронзаказы секретного характера.

Согласно финансовой отчетности ВНПО «Принт», в 2021 году компания показала рекордную выручку — почти 180 млн рублей при чистой прибыли около 18,9 млн рублей. В предыдущие годы выручка предприятия не превышала 10-50 млн рублей ежегодно.

Ранее в России уже возбуждались громкие уголовные дела о хищении государственных средств и уклонении от уплаты налогов крупными предпринимателями. Так, против блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина было возбуждено два уголовных дела по обвинению в неуплате налогов на сумму более 124 млн рублей и незаконном переводе средств на счета сторонних компаний.

