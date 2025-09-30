Бизнесмен Портнягин высказался о претензиях ФНС на почти миллиард рублей

Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин считает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) несправедливо начислила ему почти 800 млн рублей налогов. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Блогер назвал счет на 799 млн несправедливым, заявив, что ФНС объединила 21 физическое и юридическое лицо с оборотами в несколько миллиардов рублей и признала его центром получения прибыли», — сказано в сообщении. Слова Портнягина публикует Baza.
В то же время, по словам Портнягина, большая часть перечисленных компаний и частных лиц не связаны с ним. Блогер отмечает, что не располагает средствами для уплаты столь крупного штрафа, поскольку никогда не получал подобных доходов.
Общая сумма задолженности Дмитрия Портнягина перед государственным бюджетом составляет 799 869 172 рубля. Портнягин широко известен как инициатор закрытого сообщества Club 500, а также в качестве инвестора сети элитных банных комплексов Siberia. Следственный комитет Российской Федерации возбудил против предпринимателя два уголовных дела. Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2020 год Портнягин совместно с супругой Екатериной уклонились от уплаты налогов на сумму, превышающую 124 миллиона рублей, а также осуществили перевод более 91 миллиона рублей на счета сторонних юридических лиц, передает 360.ru.
