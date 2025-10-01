Сотрудников Пентагона заставят пройти детектор лжи

Пентагон планирует ввести выборочные проверки на полиграфе для всех сотрудников— как военных, так и гражданских. Новые правила коснутся более 5 тысяч человек, которых также обяжут подписать дополнительные соглашения о неразглашении.
«Речь идет о том, чтобы заставить замолчать людей, которые, по их мнению, передают информацию прессе. Это вызывающая страх тактика запугивания. Главная цель здесь заключается в том, чтобы вызвать как можно больше страха на рабочем месте», — заявил один из бывших чиновников изданию The Washington Pos.
Согласно документам, подписанным первым заместителем главы Пентагона Стивеном Файнбергом, проверки на детекторе лжи будут проводиться в случайном порядке и могут затронуть любых сотрудников — от административных работников до генералов. При этом конкретные даты вступления распоряжений в силу пока не определены.
Инициатива появляется на фоне ужесточения политики Пентагона в отношении работы с прессой. Военный министр Пит Хегсет значительно сократил общение подчиненных с журналистами и число открытых для СМИ мероприятий.
В настоящее время сотрудники Пентагона и так обязаны проходить полиграф раз в несколько лет для продления допуска к секретной информации. Однако случайные выборочные проверки станут для ведомства новшеством. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что приоритетной задачей Пентагона отныне будет исключительно проведение военных операций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.