Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поддерживает право русскоязычных граждан Украины на использование и изучение их родного языка. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
«Генеральный секретарь считает очевидным, что каждому человеку должно быть предоставлено неотъемлемое право говорить на своем языке и получать образование на родном языке», — заявил Дюжаррик. Таким образом он ответил на соответствующий теме вопрос РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться включения восстановления законных прав русскоязычных жителей Украины в перечень обязательных условий для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. По его словам, на территории Украины ведется уничтожение всего, что связано с Россией. Также киевские власти проявляют особую враждебность к русскому языку, вплоть до запрета его использования, передает Общественная Служба Новостей.
