Администрация Дональда Трампа разрешила Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог.
«Я думаю, принимая во внимание то, что он (Дональд Трамп) сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди) Вэнс и госсекретарь (Марко) Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что в России «нет неприкосновенных мест».
Келлог не уточнил, идет ли речь о нанесении ударов именно американским оружием. Однако он предположил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского о передаче дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана с обсуждаемой стратегией.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что во время встречи в Нью-Йорке Трамп дал понять Зеленскому, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России. Однако прямых обязательств о пересмотре существующих ограничений глава Белого дома не дал. На переговорах украинская делегация подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В администрации США рассматривают такую возможность, а также альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Вэнс отметил, что окончательное решение остается за президентом.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для российской армии. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.
