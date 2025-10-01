Челябинский «Трактор» попробует реабилитироваться во втором московском матче

Сегодня челябинский «Трактор» вновь попробует подтвердить свои лидерские позиции в регулярном чемпионате КХЛ 2025/2026. На этот раз, продолжая выездную серию, южноуральцы встретятся в Москве с местными динамовцами. Какие ожидания от этого матча — читайте в материале URA.RU.
Последние матчи
После яркой победы над омскими ястребами в финале домашней серии «Трактор» начал выезд с крайне неприятного поражения от «Спартака» со счетом 3:6. Причем, красно-белые за 10 дней выиграли у черно-белых сразу два матча всего с девятидневным перерывом. Об этом в минувший вторник с огромной досадой рассуждал канадский тренер «Трактора» Бенуа Гру.
«Разочарован нашей командой. Мы не заслужили победу. Сами вернулись в игру — и сами нашли, как из нее снова выйти», — констатировал Гру.
Московское «Динамо» в последнем домашнем матче 29 сентября проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3, пытаясь отыгрываться со счета 0:2 в третьем периода, но так и не сумев добиться победы. А вот три предыдущих матча были за бело-голубыми: победа над «Адмиралом» по буллитам 4:3, над «Амуром» 3:1 и над «Драконами» 3:2 в овертайме. Однако, из-за неудачного старта сезона после 9 игр в активе «Динамо» пока всего 9 очков и предпоследнее место в западной конференции. Эксперты отмечают, что несмотря на последние победы, динамовцы пока далеки от своей идеальной формы.
Не в форме пока и вице-чемпионы 2024/2025 челябинцы. У «Трактора» после 10 игр — 12 очков и промежуточное пятое место в восточной конференции. Последнее поражение от «Спартака» многие объясняют излишней расслабленностью после четырех дней отдыха между домашней и выездной сериями. Но теперь черно-белые должны прийти в тонус и показать результат. Главное — решить четко обозначившиеся во многих матчах две проблемы — прорехи в обороне и необязательные удаления.
История противостояния
В 21 последнем матче «Трактор» в основное время выиграл 11 раз и дважды в овертайме. В зачете «Динамо» — три победы в основное время и две — в серии буллитов. Эксперты портала stavka.tv отмечают, что сегодняшняя игра для хоккеистов «Динамо» станет особенной, ведь именно от «Трактора» москвичи вылетали в плей-офф в двух предыдущих сезонах.
Мало того, «Трактор» — вообще крайне неудобный соперник для «Динамо». У челябинцев в двух предыдущих сезонах были разные главные тренеры, но одно оставалось неизменным — главный тренер Алексей Кудашов никак не мог найти подход к уральцам. В регулярном чемпионате стороны обменялись победами, а в полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» в пяти встречах добились успеха в серии.
Лидеры
Личная результативная серия нападающего динамовцев Никиты Гусева продлилась до семи матчей (2+6). Защитник бело-голубых Артем Сергеев набирает по очку три игры кряду (1+2). Правда, в полных составах «Динамо» забросило с начала сезона всего 12 шайб — меньше только у «Салавата Юлаева». А новичок «бело-голубых» Максим Мамин не смог доиграть матч с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября и по итогам обследования помещен в список травмированных до 15 октября — матч с «Трактором» он пропустит.
Форвард челябинцев Джошуа Ливо результативен на протяжении четырех матчей подряд (3+3), как и защитник Григорий Дронов (4+2). Ливо идет в пятерке лучших бомбардиров чемпионата (4+8 в восьми играх), а Дронов — в топ-5 бомбардиров и снайперов среди защитников (4+4 в десяти матчах). Мало того, Дронов стал лучшим защитником сентября в КХЛ. А для нападающего «Трактора» Андрея Светлакова следующий набранный балл станет 250-м в КХЛ.
Прогнозы
Большинство букмекеров оценивают шансы «Динамо» и «Трактора» на победу практически как равные, но все же ставка на бело-голубых на сайте КХЛ чуть лучше: 2.40 против 2.60.
«По итогам пяти последних матчей хоккеисты „Динамо“ пропускали в среднем по 2,8 гола, что много для клуба, который хочет бороться за высокие места. А вот черно-белых нет никаких проблем с реализацией моментов: гости в четырех поединках подряд отправляли в ворота соперников не менее трех шайб. Не будем забывать, что 9 из 11 предыдущих очных противостояний остались за уральцами. Наш выбор — итоговая победа „Трактора“ за 1.95. Предполагаемый точный счет — 2:3», — говорится в прогнозе stavka.tv.
Матч начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени на «ВТБ Арене». Посмотреть его можно будет на ОТВ (Челябинская область) в 19:20, на KHL Prime в 19:15, на KHL.RU в 19:20 и на «Кинопоиске» в 19:10 ( время московское).
