В ХМАО взлетела стоимость автомобильных шин

Автомобильные покрышки в Югре подорожали более чем на 10%. За год средняя стоимость одной шины в регионе превысила 6,5 тысяч рублей, сообщает Росстат.
«Средняя цена одной шины для легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени составила 6 607,58 рублей. Год назад стоимость была 5 990,09 рублей», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU. Покрышки за это время подорожали на 10,3%.
Дороже всего среди крупнейших городов Югры шины продают в Нижневартовске. В городе одна покрышка в среднем обойдется около 7 125 рублей. В Сургуте ценник немного меньше — здесь автомобильная резина стоит примерно 6 720 рублей.
Дешевле продают шины в окружной столице. В Ханты-Мансийске продавцы просят в среднем около 5 780 рублей за покрышку.
Чаще всего среди зимних покрышек в прошлом году жители ХМАО прошлой осенью покупали резину от Nokian Tyres, по данным «Авито». Также среди популярных брендов оказались Michelin и Hankook.
