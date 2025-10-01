01 октября 2025

В ХМАО взлетела стоимость автомобильных шин

Автомобильные шины в ХМАО подорожали на 10%
За год покрышки подорожали на 10%
За год покрышки подорожали на 10%

Автомобильные покрышки в Югре подорожали более чем на 10%. За год средняя стоимость одной шины в регионе превысила 6,5 тысяч рублей, сообщает Росстат.

«Средняя цена одной шины для легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени составила 6 607,58 рублей. Год назад стоимость была 5 990,09 рублей», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU. Покрышки за это время подорожали на 10,3%.

Дороже всего среди крупнейших городов Югры шины продают в Нижневартовске. В городе одна покрышка в среднем обойдется около 7 125 рублей. В Сургуте ценник немного меньше — здесь автомобильная резина стоит примерно 6 720 рублей.

Дешевле продают шины в окружной столице. В Ханты-Мансийске продавцы просят в среднем около 5 780 рублей за покрышку.

Чаще всего среди зимних покрышек в прошлом году жители ХМАО прошлой осенью покупали резину от Nokian Tyres, по данным «Авито». Также среди популярных брендов оказались Michelin и Hankook.

