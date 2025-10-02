Жестоко убивший жену и маленьких дочерей в Ульяновске признал вину

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновской области, полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ульяновской области.
«При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
В ходе расследования было установлено, что после совершения убийства жены и детей подозреваемый предпринял попытку создать видимость ограбления квартиры. Однако в результате детального осмотра места происшествия и опроса свидетелей следствию удалось установить, что в момент совершения преступления в жилище не находилось посторонних лиц.
В Ульяновске произошла трагедия: пожилая женщина, придя в гости к своей дочери Елизавете М., обнаружила тела дочери и двух внучек с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, к совершению преступления причастен супруг погибшей — Ильмир М., который, как сообщается, после инцидента предпринял попытку самоубийства, однако остался жив. По информации из окружения семьи, причиной трагедии могли стать серьезные материальные трудности: отмечается, что Ильмир М. страдал игровой зависимостью и имел крупные долги. Накануне подозреваемый был задержан.
