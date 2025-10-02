Башара Асада пытались отравить в Москве

Бывший президент Сирии Башар Асад был выписан из московской больницы после попытки отравления. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на собственные источники.
«Башара Асада выписали из московской больницы после попытки отравления», — передает «Лента.ру». Младшему брату, Махеру Асаду, было запрещено навещать бывшего лидера Сирии. Однако бывший генсек по делам президентства Мансур Аззам получил разрешение на визиты. По информации источников Сирийской обсерватории, целью отравителей была попытка скомпрометировать российское правительство. Предполагалось, что ответственность за инцидент может быть возложена на российские власти.
Асад проходил лечение после того, как в его организме были обнаружены следы яда. Попытка отравления произошла в конце декабря 2024 года, вскоре после прибытия экс-президента Сирии в российскую столицу.
Седьмой следственный суд Дамаска вынес заочный ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада. В конце ноября 2024 года сирийская оппозиция начала масштабное наступление на позиции правительственных сил, в результате чего 8 декабря оппозиционные формирования вошли в Дамаск. После этих событий Башар Асад ушел в отставку и покинул территорию Сирии.
