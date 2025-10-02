Стало известно, кого не коснется закон о локализации машин

Минпромторг: уже работающие на рынке авто обойдут закон о локализации такси
Изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси
Изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси Фото:

Требования по локализации не затронут уже работающие на рынке автомобили и сервисы аренды авто с водителем. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси», — рассказали в министерстве, передает РИА Новости.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые требования к уровню локализации автомобилей, эксплуатируемых в качестве такси. С 1 марта 2026 года для допуска к работе на рынке такси автомобили должны соответствовать определенным критериям локализации производства на территории России.

Минпромторг уже опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих новым требованиям по локализации. В него вошли более 20 моделей отечественных брендов, среди которых Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Список также будет пополнен автомобилями иностранных марок Haval и Tenet, а также транспортными средствами, производимыми на калининградском предприятии «Автотор».

