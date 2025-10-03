ТАСС: экс-судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выезд бывшему судье ограничили по иску Генпрокуратуры
Выезд бывшему судье ограничили по иску Генпрокуратуры Фото:

Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову ограничили выезд из России. Такую же меру ограничения применили и к другим связанным с ним лицам.

«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — сообщили правоохранительные органы ТАСС. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на сотню объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход государства. Среди них — отели «Мартон» в восьми регионах и гостиница «Вологда».

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью девять миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову ограничили выезд из России. Такую же меру ограничения применили и к другим связанным с ним лицам. «В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — сообщили правоохранительные органы ТАСС. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на сотню объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход государства. Среди них — отели «Мартон» в восьми регионах и гостиница «Вологда». Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 26 сентября приняла решение о прекращении полномочий судьи Верховного суда Виктора Момотова на основании его письменного обращения. После этого Момотов получил статус судьи в отставке, что предусматривает сохранение гарантий его неприкосновенности. Генпрокуратурой указано, что Момотов сформировал активы стоимостью девять миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать, сменив ей фамилию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...