ВСУ уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения Запорожской АЭС

Украина намеренно уничтожала энергоснабжение ЗАЭС
Украина намеренно уничтожала энергоснабжение ЗАЭС Фото:
Украина вывела из строя восемь из 10 высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской атомной электростанции за более чем три года. Об этом сообщил эксперт в области атомной энергетики, депутат Заксобрания Запорожской области и советник главы Крыма Ренат Карчаа. 

«Три года ВСУ планомерно уничтожали внешние линии станции. Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ», — сказал Ренат Карчаа, его слова передает ТАСС. Эксперт подчеркнул, что оставшиеся две линии также не работают из-за действий Украины. По его словам, уничтожение инфраструктуры внешнего энергообеспечения ЗАЭС, препятствование переводу станции на производство электроэнергии и формирование угроз ядерной безопасности РФ с самого начала были важнейшими задачами киевской власти.

В связи с этим можно утверждать о лживости и лицемерности всех «истеричных выпадов» Украины и Запада в сторону Москвы, отметил Карчаа. Ранее Киев обвинил Россию в якобы преднамеренном отключении энергоснабжения ЗАЭС. Однако, как заявил эксперт, план Киева по обвинению России в недостаточно внимательном отношении к ядерной безопасности обречен на провал, поскольку российская сторона способна обеспечить безопасность эксплуатации самой станции в условиях постояненых провокаций ВСУ. 

Ранее, 23 сентября 2025 года, Украина в очередной раз атаковала ЗАЭС и отключила последнюю высоковольтную линию внешнего энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». Об этом пишет «Национальная служба новостей».

